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Ярмарка Roi Rim Lay пройдет на Най-Янге

На Пхукете продолжается серия ярмарок Roi Rim Lay, нацеленных на стимулирование экономической активности на острове. Следующее мероприятие состоится 25-26 марта на пляже Най-Янг.

23 Марта 2022, 11:11 PM
Власти Пхукета приглашают отведать лобстеров на Най-Янге. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета приглашают отведать лобстеров на Най-Янге. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета приглашают отведать лобстеров на Най-Янге. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета приглашают отведать лобстеров на Най-Янге. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета приглашают отведать лобстеров на Най-Янге. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета приглашают отведать лобстеров на Най-Янге. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета приглашают отведать лобстеров на Най-Янге. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета приглашают отведать лобстеров на Най-Янге. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета приглашают отведать лобстеров на Най-Янге. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета приглашают отведать лобстеров на Най-Янге. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета приглашают отведать лобстеров на Най-Янге. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета приглашают отведать лобстеров на Най-Янге. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета приглашают отведать лобстеров на Най-Янге. Фото: PR Phuket

Власти Пхукета приглашают отведать лобстеров на Най-Янге. Фото: PR Phuket

Как рассказал глава административной организации тамбона (OrBorTor) Саку Три Паньявай, на ярмарке будут работать более 100 лотков с едой. Также предусморена развлекательная программа (включая народную музыку) и несколько кулинарных конкурсов. Среди прочего местные повара посоревнуются в умении готовить чили-пасту с креветками и морепродукты на гриле.

Господин Паньявай пообещал большое количество качественной и вкусной еды и напитков, включая лобстеров (лангустов) за 199 бат, чтобы туристы могли попробовать это знаковый пхукетский продукт.

«Это делается для того, чтобы поддержать рыбаков и производителей морепродуктов, дать им возможность заработать на ярмарке», – заявил господин Паньявай.

Также глава Саку сообщил о планах развивать в качестве туристической достопримечательности небольшой местный остров Пинг. Господин Паньявай заявил, что возглавляемый им район хочет показать гостям провинции рыбацкий быт и богатства моря.

Ярмарка 25-26 марта будет проходить с соблюдением необходимых мер эпидемиологической безопасности. Также отдельное внимание будет уделено гигиене и безопасности предагаемых гостям продуктов.

 

 

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