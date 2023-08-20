Ярмарка пхукетской еды и культуры проходит в Старом городе

В Пхукет-Тауне продолжается ярмарка местной еды и культуры Phuket Local Food Fair, начавшаяся вчера днем в парке имени 72-летия Королевы-Матери Сирикит. Мероприятие по некой причине не анонсировалось официальными лицами, а известно о нем стало только вчера вечером, когда прошла официальная церемония открытия. Впрочем, принять участие в событии можно сегодня. Жителей острова и туристов ждут у статуи Золотого дракона на Thalang Rd. с 15:00 до 22:00. А на основной части улицы будет, по всей видимости, проходить традиционная воскресная ярмарка Lard Yai, проводящаяся каждое воскресенье.

Новости Пхукета

Ярмарка пхукетской еды и культуры проходит в парке 72-летия Королевы-Матери Сирикит. Второй день мероприятия начинается в 15:00 сегодня. Фото: PR Phuket, Phuket City Municipality

Ярмарка пхукетской еды и культуры проходит в парке 72-летия Королевы-Матери Сирикит. Второй день мероприятия начинается в 15:00 сегодня. Фото: PR Phuket, Phuket City Municipality

Ярмарка пхукетской еды и культуры проходит в парке 72-летия Королевы-Матери Сирикит. Второй день мероприятия начинается в 15:00 сегодня. Фото: PR Phuket, Phuket City Municipality

Ярмарка пхукетской еды и культуры проходит в парке 72-летия Королевы-Матери Сирикит. Второй день мероприятия начинается в 15:00 сегодня. Фото: PR Phuket, Phuket City Municipality

Ярмарка пхукетской еды и культуры проходит в парке 72-летия Королевы-Матери Сирикит. Второй день мероприятия начинается в 15:00 сегодня. Фото: PR Phuket, Phuket City Municipality

Ярмарка пхукетской еды и культуры проходит в парке 72-летия Королевы-Матери Сирикит. Второй день мероприятия начинается в 15:00 сегодня. Фото: PR Phuket, Phuket City Municipality

Ярмарка пхукетской еды и культуры проходит в парке 72-летия Королевы-Матери Сирикит. Второй день мероприятия начинается в 15:00 сегодня. Фото: PR Phuket, Phuket City Municipality

Ярмарка пхукетской еды и культуры проходит в парке 72-летия Королевы-Матери Сирикит. Второй день мероприятия начинается в 15:00 сегодня. Фото: PR Phuket, Phuket City Municipality

Ярмарка пхукетской еды и культуры проходит в парке 72-летия Королевы-Матери Сирикит. Второй день мероприятия начинается в 15:00 сегодня. Фото: PR Phuket, Phuket City Municipality

Ярмарка пхукетской еды и культуры проходит в парке 72-летия Королевы-Матери Сирикит. Второй день мероприятия начинается в 15:00 сегодня. Фото: PR Phuket, Phuket City Municipality

Ярмарка пхукетской еды и культуры проходит в парке 72-летия Королевы-Матери Сирикит. Второй день мероприятия начинается в 15:00 сегодня. Фото: PR Phuket, Phuket City Municipality

Ярмарка пхукетской еды и культуры проходит в парке 72-летия Королевы-Матери Сирикит. Второй день мероприятия начинается в 15:00 сегодня. Фото: PR Phuket, Phuket City Municipality

Ярмарка пхукетской еды и культуры проходит в парке 72-летия Королевы-Матери Сирикит. Второй день мероприятия начинается в 15:00 сегодня. Фото: PR Phuket, Phuket City Municipality

Ярмарка пхукетской еды и культуры проходит в парке 72-летия Королевы-Матери Сирикит. Второй день мероприятия начинается в 15:00 сегодня. Фото: PR Phuket, Phuket City Municipality

Ярмарка пхукетской еды и культуры проходит в парке 72-летия Королевы-Матери Сирикит. Второй день мероприятия начинается в 15:00 сегодня. Фото: PR Phuket, Phuket City Municipality

Ярмарка пхукетской еды и культуры проходит в парке 72-летия Королевы-Матери Сирикит. Второй день мероприятия начинается в 15:00 сегодня. Фото: PR Phuket, Phuket City Municipality

Ярмарка пхукетской еды и культуры проходит в парке 72-летия Королевы-Матери Сирикит. Второй день мероприятия начинается в 15:00 сегодня. Фото: PR Phuket, Phuket City Municipality

Ярмарка пхукетской еды и культуры проходит в парке 72-летия Королевы-Матери Сирикит. Второй день мероприятия начинается в 15:00 сегодня. Фото: PR Phuket, Phuket City Municipality

Как следует из пресс-релиза пхукетского офиса Департамента связей с общественностью (PR Phuket), ярмарка была организована Министерством культуры Таиланда с привычной целью популяризации пхукетского образа жизни и традиций, в том числе, для развития культурного туризма как источника доходов для местного населения.

Организаторы включили в девиз выставки все актуальные ключевые слова, такие как «мягкая сила», «тайскость», «био-цикличная и зеленая экономика».

Главным символом «тайскости» и «мягкой силы» вновь стала еда. Кроме нескольких десятков лотков с разными блюдами, в первый день были мастер-классы от тайских шеф-поваров и даже сценическое шоу «поварят».

Попробовать можно было многие из блюд, которые Пхукет-Таун считает своей визитной карточкой, включая хоккиенскую лапшу, шашлычки сатэ, рулетики попиа сод, паровое суфле хо мок, ледяной десерт о-эу. О приближающемся китайском Фестивале голодных духов напоминал десерт анг ку – пирожное в виде красной черепахи.

На других лотках были представлены несъедобные составляющие пхукетской культуры, такие как дамские украшения, традиционные перанаканские наряды, разноцветное мыло с искусной резьбой.

Официальные лица не уточнили, к какому событию приурочено мероприятие, но перанаканская культура на нем явно доминирует, так что ярмарку можно считать прологом к Фестивалю По То. Впрочем, выбор парка Королевы-Матери в качестве места проведения отсылает и к ее дню рождения, отмечавшемся на прошлой неделе.

Ярмарку вместе с другими официальными лицами открыл вице-губернатор Амнуай Пинсуван. Как всегда, присутствовали представители объединения жителей Старого города. Успех Перанаканского фестиваля не мог не вдохновить городские и провинциальные власти на то, чтобы продолжать демонстрировать их иностранных гостям острова и тайцам из других провинций.

Впрочем, развлекательная программа на сцене включала традиционные танцы сообществ морских цыган, а также выступления молодежных коллективов.

Возможно, сегодня на Thalang Rd. – на фестивале в парке или на самой улице – выступит и юная Нонг Фиет, чья музыка тоже за последний год стала неотъемлемой частью духа Старого города.

Ярмарка откроется в 15:00 и продлится до 22:00. Вход свободный.