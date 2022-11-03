Ярмарка ОТОР продолжается в Сапан-Хине

На Пхукете состоялось «официальное открытие» ярмарки ОТОР в Сапан-Хине. Само мероприятие старотовало еще 30 октября и будет продолжаться до 8 ноября, то есть до праздника Лой Кратонг, к которому оно и приурочено.

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Церемонию официального открытия, состоявшуюся 2 ноября, посетили вице-губернаторы Пичет Панапонг и Амнуай Пинсуван, мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангканапилат, а также другие официальные лица.

В публикации PR Phuket приводится полное название мероприятия – OTOP Retro Sukjai Loy Krathong Phuket. В тексте не поясняется, какие именно товары в стиле ретро можно найти на ярмарке, но на опубликованные официальными лицами фотографии попали несколько торговых точек с обувью и одеждой в тайском стиле. Впрочем, доминирует на снимках разная еда, производимая в рамках концепции «Один тамбон – один продукт» (ОТОР). Впрочем, попали в кадр и лотки с одеждой и обувью.

Комментируя открытие ярмарки, представитель объединения ОТОР в Сураттхани Пхаттри Конгкэу напомнила, что проект был запущен для того, чтобы локальные производители смогли продвигать свою уникальную местную продукцию по всей стране. Сейчас товары ОТОР можно найти в 7-Eleven, Lotus’s и других торговых сетях.

«Сердце проекта ОТОР – продвижение продукции, которую производят локальные сообщества. Так мы получаем больше каналов дистрибуции в рамках концепции «маркетинга от производства». На этом мероприятии можно купить продукцию ОТОР со всей страны, предлагаемую как публике, так и туристам. Это стимулирует фундаментальную экономику, а заодно туризм на Пхукете», – заявила госпожа Конгкэу.

Ярмарка проходит на центральной фестивальной площадке в Сапан-Хине, являющейся популярным местом проведения мероприятий для тайской публики. Туристы до южной окраины Пхукет-Тауна добираются редко, а, к примеру, организованных трансферов туда не было даже в дни массированной ярмарочной кампании под брендом Roi Rim Lay. Cудя по отсутствию какой-либо рекламы на английском языке, власти и в этот раз не очень заинтересованы в привлечении на мероприятие иностранных туристов.