Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Ярмарка OTOP по случаю Лой Кратонга проходит на Пхукете

Власти Пхукета приглашают жителей и гостей острова посетить проходящую в Сапан-Хине ярмарку ОТОР, приуроченную к тайскому празднику Лой Кратонг, который в этом году выпал на 8 ноября.

Новости Пхукета

1 Ноября 2022, 05:46 PM
PR Phuket приглашает на ярмарку ОТОР в Сапан-Хине. Изображение: PR Phuket

PR Phuket приглашает на ярмарку ОТОР в Сапан-Хине. Изображение: PR Phuket

Карта: Google Maps

Карта: Google Maps

Пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket) опубликовал приглашение на ярмарку 1 ноября. Само мероприятие, согласно публикации, началось еще 30 октября и будет проходить по 8 ноября включительно.

Как отмечается в сообщении PR Phuket, на ярмарке работают более 200 торговых точек, где можно ознакомиться с региональной продукцией со всей страны, производимой в рамках инициативы OTOP («Один тамбон – один продукт»).

По словам PR Phuket, гости смогут «увидеть, попробовать и купить» разную еду, а также другие товары. Среди предлагаемой продукции также обещаются изделия в стиле ретро.

На странице муниципалитета Пхукет-Тауна, на территории которого находится Сапан-Хин, нет сообщений о ярмарке или каких-либо фотографий с нее. Единственное упоминающееся в контексте Лой Кратонга мероприятие – традиционное празднование этого дня в парке Суан-Луанг, более известном как парк Рамы IX.

На страницах PR пхукет и OrBorJor фотографии с ярмарки в Сапан-Хине также пока отсутствуют. Впрочем, погода в первые вечера мероприятия не располагала к посещению ярмарок.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Стендап-комедия возвращается на Пхукет
Где послушать тайскую музыку на Пхукете
Джоб Банджоб выступит на фестивале в Кароне
Фестиваль Aqua Lumina начался на Най-Харне
One Phuket приглашает на концерт Lean on Me Live Fest 2 и ярмарку в Boat Lagoon
Туристический фестиваль Aqua Lumina пройдет на Пхукете
Киберспорт на Пхукете: Турнир по Garena ROV прошел в Limelight Avenue
Джастин Бибер даст стадионный концерт в Бангкоке
Ярмарка Roi Rim Lay прошла в Раваи
Двухдневный фестиваль в честь Сонгкрана проходит в Пхукет-Тауне
Пхукетская «Монополия» уже в продаже
Blue Tree возобновляет работу с 3 июля
Музыканты Пхукета выступили в помощь нуждающимся
Что происходит на музыкальной сцене Пхукета
Православное Рождество отметили в Blue Tree

 

QSI International School Phuket
Thai Residential

 