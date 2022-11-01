Ярмарка OTOP по случаю Лой Кратонга проходит на Пхукете

Власти Пхукета приглашают жителей и гостей острова посетить проходящую в Сапан-Хине ярмарку ОТОР, приуроченную к тайскому празднику Лой Кратонг, который в этом году выпал на 8 ноября.

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Пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket) опубликовал приглашение на ярмарку 1 ноября. Само мероприятие, согласно публикации, началось еще 30 октября и будет проходить по 8 ноября включительно.

Как отмечается в сообщении PR Phuket, на ярмарке работают более 200 торговых точек, где можно ознакомиться с региональной продукцией со всей страны, производимой в рамках инициативы OTOP («Один тамбон – один продукт»).

По словам PR Phuket, гости смогут «увидеть, попробовать и купить» разную еду, а также другие товары. Среди предлагаемой продукции также обещаются изделия в стиле ретро.

На странице муниципалитета Пхукет-Тауна, на территории которого находится Сапан-Хин, нет сообщений о ярмарке или каких-либо фотографий с нее. Единственное упоминающееся в контексте Лой Кратонга мероприятие – традиционное празднование этого дня в парке Суан-Луанг, более известном как парк Рамы IX.

На страницах PR пхукет и OrBorJor фотографии с ярмарки в Сапан-Хине также пока отсутствуют. Впрочем, погода в первые вечера мероприятия не располагала к посещению ярмарок.