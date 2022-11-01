Ярмарка OTOP по случаю Лой Кратонга проходит на Пхукете

Пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket) опубликовал приглашение на ярмарку 1 ноября. Само мероприятие, согласно публикации, началось еще 30 октября и будет проходить по 8 ноября включительно.
Как отмечается в сообщении PR Phuket, на ярмарке работают более 200 торговых точек, где можно ознакомиться с региональной продукцией со всей страны, производимой в рамках инициативы OTOP («Один тамбон – один продукт»).
По словам PR Phuket, гости смогут «увидеть, попробовать и купить» разную еду, а также другие товары. Среди предлагаемой продукции также обещаются изделия в стиле ретро.
На странице муниципалитета Пхукет-Тауна, на территории которого находится Сапан-Хин, нет сообщений о ярмарке или каких-либо фотографий с нее. Единственное упоминающееся в контексте Лой Кратонга мероприятие – традиционное празднование этого дня в парке Суан-Луанг, более известном как парк Рамы IX.
На страницах PR пхукет и OrBorJor фотографии с ярмарки в Сапан-Хине также пока отсутствуют. Впрочем, погода в первые вечера мероприятия не располагала к посещению ярмарок.