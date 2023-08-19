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Ярмарка обмена вещами Swap Royal пройдет сегодня у пляжа Ката

Проект Phuket Swapshop, организующий ярмарки обмена вещами между жителями острова, проводит сегодня новое мероприятие у пляжа Ката. Суть идеи проста – отдать свое ненужное и взять взамен что-нибудь понравившееся из чужого ненужного. Дополнительная программа – йога, зумба, разные мастер-классы, волейбол в бассейне. Как и большинство предыдущих своп-шопов, Swap Royal будет носить благотворительный характер. Часть средств организаторы передадут команде спасателей Rescue Team Volunteers Phuket.

Новости Пхукета

19 Августа 2023, 01:07 AM
Phuket Swapshop приглашает жителей острова раздать ненужные вещи на ярмарке 19 августа. Фото: Phuket Swapshop

Phuket Swapshop приглашает жителей острова раздать ненужные вещи на ярмарке 19 августа. Фото: Phuket Swapshop

Phuket Swapshop приглашает жителей острова раздать ненужные вещи на ярмарке 19 августа. Фото: Phuket Swapshop

Phuket Swapshop приглашает жителей острова раздать ненужные вещи на ярмарке 19 августа. Фото: Phuket Swapshop

Phuket Swapshop приглашает жителей острова раздать ненужные вещи на ярмарке 19 августа. Фото: Phuket Swapshop

Phuket Swapshop приглашает жителей острова раздать ненужные вещи на ярмарке 19 августа. Фото: Phuket Swapshop

Phuket Swapshop приглашает жителей острова раздать ненужные вещи на ярмарке 19 августа. Фото: Phuket Swapshop

Phuket Swapshop приглашает жителей острова раздать ненужные вещи на ярмарке 19 августа. Фото: Phuket Swapshop

Phuket Swapshop приглашает жителей острова раздать ненужные вещи на ярмарке 19 августа. Фото: Phuket Swapshop

Phuket Swapshop приглашает жителей острова раздать ненужные вещи на ярмарке 19 августа. Фото: Phuket Swapshop

Основная идея Swap Shop – обмен вещами, которые когда-то были любимы, а сейчас пылятся в шкафу или на полке, не принося пользы. Онлайновые своп-шопы больше похожи на обычную барахолку вроде Facebook Martketplace, где люди прицениваются к выставленным вещам, как при покупке.

Живые ярмарки гораздо динамичнее и лучше отражают главную идею – освободить свои закрома и найти что-нибудь такое, о чем даже и не думал. Чаще всего люди приносят на обмен одежду, но вообще-то у своп-шопа ограничений нет.

Для большинства участников суть своп-шопа – это именно отдать, а не взять. И живые мероприятия хороши как раз тем заразительным азартом, с которым происходит обмен. На первое событие ты приходишь, чтобы взять. На второе и следующие – чтобы отдать.

Даже люди, не имеющие привычки привязываться к вещам, зачастую месяцами собираются, прежде чем избавиться от надоевших футболок, коктейльного платья или маски Гая Фокса. Ярмарки Phuket Swapshop – это именно повод сделать это именно сегодня, а заодно – увидеть старых дверей.

Кроме обмена вещами в эту субботу, 19 августа, предлагается следующее:

  • Ярмарка ремесленных товаров;
  • Кружок сценического искусства;
  • Органические мастер-классы;
  • Киносъемка на закате;
  • Дегустация веганских блюд;
  • Зумба;
  • Йога;
  • Волейбол в бассейне;
  • Музыка от диджеев Chozie и Bobby.

Мероприятие будет проходить с 14:00 до 18:00 в отеле Ozo Phuket, находящемся на пляжной дороге в поселке Ката (тамбон Карон). Отель предлагает дневные абонементы с доступом в бассейн и полотенцами за 300 бат, из которых 200 бат будут напрямую переданы спасателям Rescue Team Volunteers Phuket, которые ежедневно совершают десятки выездов на ДТП и другие чрезвычайные происшествия, где людям срочно требуется помощь.

«Rescue Team Volunteers Phuket – группа работающих на некоммерческой основе волонтеров, действующих в составе нескольких разных организаций спасателей и безвозмездно оказывающих медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается. Кроме первой медицинской помощи, члены этого коллектива выполняют такие задачи, как безопасный отлов змей, транспортировка пациентов в больницы, помощь водителям при технических неисправностях и другая работа на благо сообщества», – поясняет коллектив Phuket Swapshop.

Анонсы пхукетских ярмарок обмена вещам публикуются на странице Phuket Swapshop в Facebook. Задать вопросы можно через личные сообщения в Facebook или по электронной почте phuketswapshop@gmail.com.

 

 

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