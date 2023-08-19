Ярмарка обмена вещами Swap Royal пройдет сегодня у пляжа Ката

Основная идея Swap Shop – обмен вещами, которые когда-то были любимы, а сейчас пылятся в шкафу или на полке, не принося пользы. Онлайновые своп-шопы больше похожи на обычную барахолку вроде Facebook Martketplace, где люди прицениваются к выставленным вещам, как при покупке.
Живые ярмарки гораздо динамичнее и лучше отражают главную идею – освободить свои закрома и найти что-нибудь такое, о чем даже и не думал. Чаще всего люди приносят на обмен одежду, но вообще-то у своп-шопа ограничений нет.
Для большинства участников суть своп-шопа – это именно отдать, а не взять. И живые мероприятия хороши как раз тем заразительным азартом, с которым происходит обмен. На первое событие ты приходишь, чтобы взять. На второе и следующие – чтобы отдать.
Даже люди, не имеющие привычки привязываться к вещам, зачастую месяцами собираются, прежде чем избавиться от надоевших футболок, коктейльного платья или маски Гая Фокса. Ярмарки Phuket Swapshop – это именно повод сделать это именно сегодня, а заодно – увидеть старых дверей.
Кроме обмена вещами в эту субботу, 19 августа, предлагается следующее:
- Ярмарка ремесленных товаров;
- Кружок сценического искусства;
- Органические мастер-классы;
- Киносъемка на закате;
- Дегустация веганских блюд;
- Зумба;
- Йога;
- Волейбол в бассейне;
- Музыка от диджеев Chozie и Bobby.
Мероприятие будет проходить с 14:00 до 18:00 в отеле Ozo Phuket, находящемся на пляжной дороге в поселке Ката (тамбон Карон). Отель предлагает дневные абонементы с доступом в бассейн и полотенцами за 300 бат, из которых 200 бат будут напрямую переданы спасателям Rescue Team Volunteers Phuket, которые ежедневно совершают десятки выездов на ДТП и другие чрезвычайные происшествия, где людям срочно требуется помощь.
«Rescue Team Volunteers Phuket – группа работающих на некоммерческой основе волонтеров, действующих в составе нескольких разных организаций спасателей и безвозмездно оказывающих медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается. Кроме первой медицинской помощи, члены этого коллектива выполняют такие задачи, как безопасный отлов змей, транспортировка пациентов в больницы, помощь водителям при технических неисправностях и другая работа на благо сообщества», – поясняет коллектив Phuket Swapshop.
Анонсы пхукетских ярмарок обмена вещам публикуются на странице Phuket Swapshop в Facebook. Задать вопросы можно через личные сообщения в Facebook или по электронной почте phuketswapshop@gmail.com.