Ярмарка муниципальных услуг начинается в Чалонге

В пятницу, 11 ноября, муниципалитет Чалонга будет проводить «ярмарку муниципальных проектов». Судя по анонсу властей, посетителей ждут самые разные услуги, как от органов власти, так и от разных других структур.

Новости Пхукета

11 Ноября 2022, 08:00 AM

Муниципалитет Чалонга приглашает на ярмарку услуг 11 ноября. Фото: Муниципалитет Чалонга

Приглашение было опубликовано на странице муниципалитета Чалонга во второй половине дня 10 ноября. Администрация района разместила фото с подготовки ярмарочной площадки у здания муниципалитета и перечислила некоторые из видов услуг, которые будут оказываться на мероприятии:

Мобильная парикмахерская;

Пункт проверки здоровья;

Подбор очков;

Прием жалоб от населения;

Тайский массаж;

Регистрация безработных;

Оплата транспортного налога;

Ярмарка доступных товаров;

Кулинарные мастер-классы.

Ярмарка будет проходить с 9:00 утра у здания муниципалитета Чалонга, время окончания мероприятия не указано. Муниципалитет Чалонга находится на улице Luang Pho Chaem Rd., проходящей за храмом Wat Chalong и соединяющей Chao Fa West Rd. и Chao Fa East Rd.