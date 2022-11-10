Ярмарка муниципальных услуг начинается в Чалонге

Приглашение было опубликовано на странице муниципалитета Чалонга во второй половине дня 10 ноября. Администрация района разместила фото с подготовки ярмарочной площадки у здания муниципалитета и перечислила некоторые из видов услуг, которые будут оказываться на мероприятии:
- Мобильная парикмахерская;
- Пункт проверки здоровья;
- Подбор очков;
- Прием жалоб от населения;
- Тайский массаж;
- Регистрация безработных;
- Оплата транспортного налога;
- Ярмарка доступных товаров;
- Кулинарные мастер-классы.
Ярмарка будет проходить с 9:00 утра у здания муниципалитета Чалонга, время окончания мероприятия не указано. Муниципалитет Чалонга находится на улице Luang Pho Chaem Rd., проходящей за храмом Wat Chalong и соединяющей Chao Fa West Rd. и Chao Fa East Rd.