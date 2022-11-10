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Ярмарка муниципальных услуг начинается в Чалонге

В пятницу, 11 ноября, муниципалитет Чалонга будет проводить «ярмарку муниципальных проектов». Судя по анонсу властей, посетителей ждут самые разные услуги, как от органов власти, так и от разных других структур.

Новости Пхукета

11 Ноября 2022, 08:00 AM
Муниципалитет Чалонга приглашает на ярмарку услуг 11 ноября. Фото: Муниципалитет Чалонга

Муниципалитет Чалонга приглашает на ярмарку услуг 11 ноября. Фото: Муниципалитет Чалонга

Приглашение было опубликовано на странице муниципалитета Чалонга во второй половине дня 10 ноября. Администрация района разместила фото с подготовки ярмарочной площадки у здания муниципалитета и перечислила некоторые из видов услуг, которые будут оказываться на мероприятии:

  • Мобильная парикмахерская;
  • Пункт проверки здоровья;
  • Подбор очков;
  • Прием жалоб от населения;
  • Тайский массаж;
  • Регистрация безработных;
  • Оплата транспортного налога;
  • Ярмарка доступных товаров;
  • Кулинарные мастер-классы.

Ярмарка будет проходить с 9:00 утра у здания муниципалитета Чалонга, время окончания мероприятия не указано. Муниципалитет Чалонга находится на улице Luang Pho Chaem Rd., проходящей за храмом Wat Chalong и соединяющей Chao Fa West Rd. и Chao Fa East Rd.

 

 

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