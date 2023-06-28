Ярмарка локальных товаров со всей страны открылась на Пхукете

Власти Пхукета приглашают жителей и гостей острова на ярмарку региональных товаров ОТОР, которая проходящую в Сапан-Хине вплоть до 2 июля включительно. Аббревиатура ОТОР расшифровывается как «Один тамбон – один продукт», хотя правильнее все же говорить о фирменных продуктах не тамбонов, а провинций. Пхукетская ярмарка – финальная остановка локальных производителей в их гастролях по всем пяти регионам Таиланда.

Роман Воробьев

На церемонию открытия ярмарки в Сапан-Хине приехали и губернатор Наронг Вунсиеу и несколько его заместителей, а также глава административной организации провинции (OrBorJor, PPAO) Реват Арироб. Вместе они открывают только самые значимые события, такие как Перанаканский фестиваль в прошлые выходные, но скромную ярмарку ОТОР тоже посетили сразу оба первых лица провинции.

Если Перанаканский фестиваль презентовал стране и миру пхукетскую айдентику, то на ярмарке в Сапан-Хине уже сам остров знакомится с предметами скромной гордости других провинций. Общий момент еще и в том, что как Пхукет действительно ест свою хоккиенскую лапшу и действительно надевает по праздникам батик, так и условный Чианг-Май ест сай-уа и носит одежду из своих расписных тканей.

Если верить первым видеорепортажам из Сапан-Хина, а не верить им оснований нет, то ярмарка в Сапан-Хине – это кладезь маленьких, непритязательных, но максимально аутентичных сокровищ. Причем это ощущение укрепляется, когда слышишь, как ведущая озвучивает цены: «Сонг рой бат, рой пэтсип бат...» А сколько еще может стоит продукция местного мастера для своих же соседей?

Более 300 производителей из пяти регионов Таиланда привезли на остров самую разную локальную продукцию, включая одежду, украшения, предметы быта, элементы домашнего декора. Есть, разумеется, и еда, но едва ли стоит ехать под дождем в Сапан-Хин ради дуриановых конфет, банановых чипсов или колбасок сай-уа. Скорее, они должны стать дополнением к шопингу. Причем в поездку за покупками лучше взять с собой говорящего по-тайски друга или подругу, потому что большинство товаров надо покупать вместе с их историями, которые и составляют значительную часть их ценности.

Многие из привезенных на ярмарку аутентичных вещей попросту не найдешь в магазинах за пределами мест производства. Возможно, в Central или EmQuartier можно отыскать что-то похожее, но это, скорее всего, будут копии. А если окажется и продукция от настоящих мастеров, то, все равно, странно покупать деревянную расческу или тряпичного слоника в торговом центре, если можно взять прямо из рук того, кто их сделал. И заплатить 100 бат лично мастеру, а не 1000 сувенирной лавке.

Суть ярмарок ОТОР как раз и состоит в том, чтобы дать местным умельцам из сел и деревень возможность выйти на более широкую аудиторию. В случае с Пхукетом – еще и на туристов, которые едва ли поедут за тканевой сумкой в Убон-Ратчатхани или за дамским жилетом в Чианг-Май, хотя и то, и другое может стать прекрасным и недорогим сувениром.

Девиз проходящей в Сапан-Хине ярмарки – «Инновация мудрости». У локальных мастеров из Накхон-Савана и Така нет проблем с сохранением знаний прошлого, потому что они берегут ремесла предков не как абстрактную «мудрость прошлого», а как нечто востребованное здесь и сейчас. Необходимая «инновация» – это развитие дистрибуции, чтобы купить изящный чайник или легкомысленную пятнистую панаму можно было не только там, где их сделали. Но еще важнее – распространение знания о том, что эти чайник и панама есть.

Помню, перед Новым годом я искал подарки для соседей по отелю, где тогда жил. Я точно знал, что именно хочу, и объездил полдюжины пхукетских мест, где раньше делали такие вещи, но нигде не нашел. В итоге на помощь пришел интернет, так что я через Line сделал заказ мастерице из другой провинции, перевел оплату, получил номер трекинга, а затем долго и задумчиво смотрел на адрес – округ Фанг, провинция Чианг-Май.

Заказ прибыл на Пхукет дня через три, преодолев почти полторы тысячи километров. Доставка через всю страну обошлась в 40 или 50 бат, так что главным оказалось не время или расстояние. Главным оказалось – знать, что искать. И именно это знание о том, что еще есть в Таиланде, можно почерпнуть на ярмарке в Сапан-Хине.