Ярмарка Красного Креста началась на Пхукете

Ярмарка Dee Phuket Fair в поддержку пхукетского отделения Красного Креста началась в Сапан-Хине вечером 20 марта. В церемонии открытия мероприятия приняли участие губернатор провинции Наронг Вунсиеу, его супруга Ванди и другие официальные лица.

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«Это событие – еще один экономический стимул для Пхукета, дополняющий серию ярмарок Roi Rim Lay, проводимых в разных местах острова. Проведение этой ежегодной ярмарки [sic] также нацелено на сбор средств для пхукетского Красного Креста на инициативы по помощи необеспеченным людям и пострадавшим от разных бедствий», – заявил губернатор Вунсиеу.

Ежевечерняя ярмарка будет продолжаться до 28 марта включительно, в последний вечер состоится розыгрыш лотереи. Нынешняя Dee Phuket Fair – первая ярмарка Красного Креста после двухлетнего перерыва, обусловленного пандемией коронавируса. Причем до этого фестиваль в Сапан-Хине мог по праву именоваться одним из крупнейших среди подобных событий на острове.

Отмечается, что переименование ярмарки в Dee Phuket Fair связано с тем, что Красный Крест в пандемию проводил онлайн-мероприятие.

Одним из центральных событий всех ярмарок Красного Креста всегда была благотворительная лотерея с ценными призами. Впрочем, в этом году недвижимости и автомобилей не разыгрывают, все призы – золото.

Главный приз лотереи 2022 года – слиток массой 10 бат (около 150 грамм) стоимостью свыше 300 тыс. бат. Второй приз – пять бат золота (75 грамм) стоимостью в 155,5 бат золота. Третий приз – два слитка массой по два бата (30 грамм) ценой в районе 62 тыс. бат. Также будут разыграны пять слитков массой по одному бату (15 грамм, примерно 31 тыс. бат) и 20 слитков по два салунга (7,5 грамма, примерно 15 тыс. бат).

Также предусмотрены малые призы для тех, у кого «сыграют» три последних цифры номера лотерейного билета. Эти участники розыгрыша получат 16-дюймовые электрические вентиляторы. Всего предусмотрено 50 штук.

По традиции в каждый вечер ярмарки гостей будет ждать разлекательная программа, а также изобилие киосков с местной едой. Различные государственные ведомства воспользуются мероприятием для того, чтобы представить публике экспозиции, рассказывающие об их работе. Кроме того, на ярмарке можно будет купить различную продукцию местных производителей.

«Также будет выделена зона, где желающие смогут стать донорами крови. На фоне ситуации с COVID-19 запасы донорской крови заметно сократились», – говорила перед стартом ярмарки директор офиса Красного Креста на Пхукете и жена губернатора Ванди Вунсиеу.

«Пхукетский Красный Крест – одна из организаций, готовых помочь. Как гласит ее слоган: «Красный Крест помогает нам. Мы помогаем Красному Кресту. Благодаря поддержке, пхукетский Красный Крест сможет оказать столь необходимую помощь нуждающимся. Давайте извлечем максимум пользы из той ярмарки ради помощи нашим братьям и сестрам», – добавлял глава провинции Наронг Вунсиеу.