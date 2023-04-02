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Ярмарка еды и музыки проходит в Вичите

На Пхукете продолжается фестиваль гастрономии Phuket Food Festival в Сапан-Хине, а параллельно с ним проходит ежегодная ярмарка Food in the Garden, которую проводит муниципалитет Вичита. Оба мероприятия имеют солидную историю – фестивалю в Сапан-Хине в этом году исполнилось 25 лет, а ярмарке в Вичите – 16 лет.

Новости Пхукета

2 Апреля 2023, 01:29 PM
Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Приготовление бесплатной хоккиенской лапши для гостей. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Приготовление бесплатной хоккиенской лапши для гостей. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Ярмарка еды Food in the Garden в Вичите. Фото: Wichit Municipality, Phuket OrBorJor

Место проведения ярмарки в Вичите неизменное – парк Sri Phuwanat Garden на улице Phatthana Thong Thin Rd. недалеко от муниципалитета Вичита. Сейчас на въезде на эту улицу с Chao Fa East Rd. появился заметный ориентир – новый супермаркет Phuket Grocery.

Ярмарка открылась 31 марта и продлится до 4 апреля включительно, гостей ждут с 16:00 до 23:00. На Food in the Garden работают более 100 магазинов и лотков с едой, организованы места, чтобы расположиться с выбранными блюдами, есть ежевечерняя музыкальная программа и развлечения для детей.

На мероприятии уже побывали президент административной организации провинции Пхукет (OrBorJor) Реват Арироб и мэр Вичита Критха Чотивитпипат.

Главным событием первого вечера Food in the Garden стала дегустация хоккиенской лапши. Фирменным пхукетским блюдом, которое считается одним из главных в кухне потомков китайских переселенцев, бесплатно угостились более 200 человек.

Вечер 1 апреля был посвящен танцам. Сегодня в программе – снова танцевальное шоу и музыкальная программа. Два заключительных дня – 3 и 4 апреля – отведены под музыкальный конкурс.

Вход на мероприятие свободный. Организаторы традиционно приглашают и местное тайское население, и экспатов и туристов.

 

 

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