Ярмарка дружбы провинций Пхукет и Пханг-Нга прошла на мосту Сарасин

На мосту, соединяющем остров Пхукет и провинцию Пханг-Нга, прошла ярмарка дружбы Phi Muang Nong’s House (Phuket – Phang Nga).

Новости Пхукета

Мероприятие на пешеходном мосту Sarasin Bridge было официально открыто в 19:00 пятницы 22 апреля и продолжалось четыре вечера подряд. На церемонии открытия присутствовали губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу, президент административной организации провинции Реват Арироб, представители других органов власти провинций Пхукет и Пханг-Нга.

Ярмарка проходила прямо на историческом мосту, который в честь события празднично декорировали. Как и обещали организаторы, гвоздем программы стала «выставка» красочных шаров. Также все гости могли пройтись по тоннелю с гирляндами и сфотографироваться в нем.

Развлекательная программа включала серию концертов и конкурс красоты. Также гости не оставили без внимания киоски с едой, благо погода к ужину на свежем воздухе располагала.