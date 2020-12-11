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Ярмарка доступных товаров проходит в Вичите

Пхукетский офис Министерства торговли проводит очередную ярмарку доступных товаров, целью которой является как поддержка продавцов различной продукции, так и помощь жителям Пхукета, которым приходится экономить из-за коронавирусного кризиса.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Декабря 2020, 01:25 PM
Ярмарка доступных товаров проходит в Вичите. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ярмарка доступных товаров проходит в Вичите. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ярмарка доступных товаров проходит в Вичите. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ярмарка доступных товаров проходит в Вичите. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ярмарка доступных товаров проходит в Вичите. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ярмарка доступных товаров проходит в Вичите. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ярмарка доступных товаров проходит в Вичите. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Ярмарка доступных товаров проходит в Вичите. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассчитывают в Минторговли, стартовавшая 10 декабря двухдневная ярмарка у храма Wat Thep позволит продавцам реализовать товаров на 500 тыс. бат.

Комментируя инициативу, глава пхукетского офиса Минторговли Преммани Субчокчай подчеркнула, что ярмарка проходит в дни четырехдневных выходных в честь Дня отца и Дня конституции. При этом ведомство намерено продолжать проводить подобные ярмарки в течение всего «праздничного периода» с ноября 2020 года по январь 2021 года включительно.

«Большинство людей предпочитают путешествовать компаниями и тратят много денег. Это стимулирует внутреннюю экономику и способствует ее восстановлению», – отметила госпожа Субчокчай.

«Ожидается, что стимулирующий эффект этой для экономики составит 500 тыс. бат», – добавила она.

Кроме продажи товаров на ярмарке есть и культурная программа.

 

 

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