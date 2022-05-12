Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Ярмарка чистой еды проходит в Вичите

Пятнадцатая ежегодная ярмарка в поддержку гигиены и санитарии в области еды Food Safety and Nutrition Fair началась в Вичите 10 мая и продлится до 14 числа.

Новости Пхукета

12 Мая 2022, 02:00 PM
Food Safety and Nutrition Fair в Вичите. Фото: OrBorJor Phuket

Food Safety and Nutrition Fair в Вичите. Фото: OrBorJor Phuket

Food Safety and Nutrition Fair в Вичите. Фото: OrBorJor Phuket

Food Safety and Nutrition Fair в Вичите. Фото: OrBorJor Phuket

Food Safety and Nutrition Fair в Вичите. Фото: OrBorJor Phuket

Food Safety and Nutrition Fair в Вичите. Фото: OrBorJor Phuket

Food Safety and Nutrition Fair в Вичите. Фото: OrBorJor Phuket

Food Safety and Nutrition Fair в Вичите. Фото: OrBorJor Phuket

Food Safety and Nutrition Fair в Вичите. Фото: OrBorJor Phuket

Food Safety and Nutrition Fair в Вичите. Фото: OrBorJor Phuket

Food Safety and Nutrition Fair в Вичите. Фото: OrBorJor Phuket

Food Safety and Nutrition Fair в Вичите. Фото: OrBorJor Phuket

Food Safety and Nutrition Fair в Вичите. Фото: OrBorJor Phuket

Food Safety and Nutrition Fair в Вичите. Фото: OrBorJor Phuket

Food Safety and Nutrition Fair в Вичите. Фото: OrBorJor Phuket

Food Safety and Nutrition Fair в Вичите. Фото: OrBorJor Phuket

Food Safety and Nutrition Fair в Вичите. Фото: OrBorJor Phuket

Food Safety and Nutrition Fair в Вичите. Фото: OrBorJor Phuket

Food Safety and Nutrition Fair в Вичите. Фото: OrBorJor Phuket

Food Safety and Nutrition Fair в Вичите. Фото: OrBorJor Phuket

Food Safety and Nutrition Fair в Вичите. Фото: OrBorJor Phuket

Food Safety and Nutrition Fair в Вичите. Фото: OrBorJor Phuket

Мероприятие проходит в парке Suan Sri Phuwanat Park на Phatthana Thong Thin Rd. Одним из организаторов мероприятия выступает административная организация провинции Пхукет (OrBorJor, PPAO), президент которой посетил церемонию открытия ярмарки и внес посильный вклад в приготовления угощения для гостей. OrBorJor не уточнила, что именно готовили VIP-персоны, но размер блюда был впечатляющим.

Как подчеркнула OrBorJor, для туристической провинции очень важно следить за тем, чтобы подаваемая в кафе и ресторанах еда была вкусной, и безопасной. Именно продвижению стандартов гигиены в кулинарии и посвящено ежегодное мероприятие.

Впрочем, на фоне туристического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, у всех ярмарок есть и другая задача – стимулировать экономику и способствовать более равномерному распределению доходов среди населения. Этот момент OrBorJor также отметила.

На ярмарке каждый вечер работают около 120 киосков с популярной уличной едой. Есть и развлекательная программа, включающая выступления различных местных коллективов. Гостей просят помнить о правилах защиты от коронавирусной инфекции.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Аквапарк Andamanda в Кату откроется 21 мая
Власти проверяют законность земельных работ в холмах Кату
Собаки загрызли жительницу Паклока
Россияне остаются в топ-5 по прибытиям на Пхукет в мае
Таиланд вступит в сезон дождей в пятницу
Отключение электричества запланировано к северу от памятника Героиням
Часть Раваи останется без света 12 мая
Потерявшего зрение мальчика с Пхукета будут лечить в ведущей больнице Бангкока
Туристический фестиваль Aqua Lumina пройдет на Пхукете
Ко-Кэу частично останется без воды в ночь с 12 на 13 мая
У офиса Управления водоснабжения высадили молодые деревья
Детей привьют вакциной Pfizer в аэропорту Пхукета 14 и 29 мая
Отключение электричества ожидается у дороги к водопаду Тон-Сай
Тайская армия объявила бойкот маркетплейсу Lazada
В Таланге спасли трех упавших в рукотворный пруд собак

 

MACNELS SHIPPING PHUKET
QSI International School Phuket
Thai Residential

 