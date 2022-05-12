Ярмарка чистой еды проходит в Вичите

Пятнадцатая ежегодная ярмарка в поддержку гигиены и санитарии в области еды Food Safety and Nutrition Fair началась в Вичите 10 мая и продлится до 14 числа.

Новости Пхукета

Мероприятие проходит в парке Suan Sri Phuwanat Park на Phatthana Thong Thin Rd. Одним из организаторов мероприятия выступает административная организация провинции Пхукет (OrBorJor, PPAO), президент которой посетил церемонию открытия ярмарки и внес посильный вклад в приготовления угощения для гостей. OrBorJor не уточнила, что именно готовили VIP-персоны, но размер блюда был впечатляющим.

Как подчеркнула OrBorJor, для туристической провинции очень важно следить за тем, чтобы подаваемая в кафе и ресторанах еда была вкусной, и безопасной. Именно продвижению стандартов гигиены в кулинарии и посвящено ежегодное мероприятие.

Впрочем, на фоне туристического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, у всех ярмарок есть и другая задача – стимулировать экономику и способствовать более равномерному распределению доходов среди населения. Этот момент OrBorJor также отметила.

На ярмарке каждый вечер работают около 120 киосков с популярной уличной едой. Есть и развлекательная программа, включающая выступления различных местных коллективов. Гостей просят помнить о правилах защиты от коронавирусной инфекции.