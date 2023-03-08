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Японка арестована за торговлю марихуаной на Самуи

Полицейский участок Бо-Пхута отчитался об аресте 33-летней гражданки Японии, работавшей продавщицей в магазине каннабиса и не имевшей ни ворк-пермита, ни разрешения на торговлю контролируемым видами растений.

Новости Пхукета

8 Марта 2023, 10:47 PM
Японка арестована за торговлю марихуаной на Самуи. Фото: Bo Phut Police

Японка арестована за торговлю марихуаной на Самуи. Фото: Bo Phut Police

Японка арестована за торговлю марихуаной на Самуи. Фото: Bo Phut Police

Японка арестована за торговлю марихуаной на Самуи. Фото: Bo Phut Police

Японка арестована за торговлю марихуаной на Самуи. Фото: Bo Phut Police

Японка арестована за торговлю марихуаной на Самуи. Фото: Bo Phut Police

Гражданка Японии по имени Юки Удагава была арестована около 17:20 среды, 8 марта, сообщил полицейский участок Бо-Пхута. Вместе с полицейскими в рейде участвовали сотрудники Департамента тайской традиционной и альтернативной медицины. Именно эта структуруа Минздрава занимается всем, что связано с оборотом марихуаны в стране.

Госпоже Удагаве были предъявлены обвинения в осуществлении трудовой деятельности (магазинная торговля) без разрешения и продаже контролируемых растений (соцветия марихуаны) без разрешения.

Напомним, что в конце февраля по аналогичным обвинениям на Пхукете были арестованы 34-летний россиянин Кирилл Рычков и 39-летняя гражданка Таиланда Апиради Ханек. Оба были задержаны в магазине каннабиса в Патонге, при этом госпожа Ханек в публикациях о рейде называлась хозяйкой торговой точки. Также указывалось, что в ходе операции были изъяты и сами соцветия марихуаны, лицензии на торговлю которыми у заведения не было.

 

 

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