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Японец арестован за кражу золота в слитках в Бангкоке

Полиция Бангкока арестовала 32-летнего гражданина Японии Шори Ямашиту по обвинению в краже золота в слитках на сумму около 2 млн бат.

Новости Пхукета

9 Марта 2022, 12:00 PM
Фото: Bangkok Post

Фото: Bangkok Post

Господин Ямашита был арестован после полуночи 8 марта на Siripong Rd. в бангкокском районе Пхра-Накхон, сообщает Bangkok Post.

Затем полицейские провели обыск в квартире иностранца в кондоминиуме The Reserve на Sukhumvit 61 Rd. Там были обнаружены пять золотых слитков суммарной стоимостью в районе 2 млн бат.

Согласно материалам дела, мужчина похитил слитки у другого частного лица, с которым 7 марта встретился в ювелирном салоне Thong Suay в The Old Siam Plaza на Phra Nakhon Rd. Иностранец выразил заинтересовнность в покупке драгоценного металла, взял слитки посмотреть, после чего убежал.

 

 

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