Ям нэм кхао тод: Лаосский салат, который напомнит, за что вы любите Таиланд

Сможете назвать одно самое любимое блюдо тайской кухни? Наш колумнист тоже думал, что не сможет. Однако смог.

Роман Воробьев

3 Августа 2019, 09:00 AM

Ям нэм кхао тод родом из Лаоса, но в Таиланде он прижился, словно родной. Фото: Isan 1985

Есть такие вопросы, которыми регулярно изводят любого иностранца, живущего в тайских краях достаточно долго. А за что ты любишь Таиланд? А по родине не скучаешь? А какое у тебя любимое тайское блюдо?

В первый год-другой ты еще пытаешься как-то отвечать. Пускаешься в пространные объяснения, перескакиваешь с одного на другое, что-то забываешь, что-то добавляешь и в итоге неизбежно запутываешь и себя, и спрашивавшего. Со временем ты приходишь к выводу, что не надо и пытаться объяснять, что именно ты думаешь о тайской культуре, еде и погоде в сезон дождей. В конце концов, никому это особо не интересно, а спрашивающий ожидает не пространных размышлений, а простого, универсального ответа. Такой ответ ты затем и даешь, сопровождая его язвительным комментарием, который вслух не проговариваешь.

За что ты любишь Таиланд? За возможность круглый год ездить на мотоцикле (особенно в сентябре классно, ага).

А по снегу не скучаешь? Скучаю, конечно (и по гололеду до слез истосковался).

Какое твое любимое тайское блюдо? Том ям, разумеется (интересно, в каком году я его в последний раз ел).

Впрочем, Таиланд сам тебе время от времени напоминает, что простые ответы все же существуют. Приведу пример из сферы еды, раз уж у нас колонка «Вкус улицы».

У каждого же так бывало, что заходишь на рынок за покупками, сверяешься с обширным списком необходимого, прикидываешь, сколько взять креветок и каких купить ракушек... и вдруг замечаешь тот самый лоток, мимо которого пройти не можешь и никогда не мог. Все планы мгновенно отменяются, и ты уже точно знаешь, что будет у тебя на ужин. На ужин будет исключительно то, что на лотке. И если это не любимое блюдо, то что тогда?

В моем случае такое блюдо – салат из ферментированной свинины с хрустящим рисом, арахисом, сушеными чили, шалотом, кинзой, мятой, соком лайма, рыбным соусом и всем остальным, что еще положит и нальет туда щедрая хозяйка.

Это блюдо – изначально лаосское – известно в Таиланде под несколькими именами. Я предпочитаю именовать его по ключевым ингредиентам – нэм кхао тод, но также встречаются вариант ям нэм, ям нэм кхао тод, нэм кхлук и так далее. Если собрать все составляющие этих имен воедино, то как раз и получится приведенное абзацем выше описание – острый салат (ям) из ферментированной свинины (нэм) c обжаренным обжаренным во фритюре (тод) рисом, перемешанным с карри-пастой (кхао кхлук).

Спросите, как жарить во фритюре рис? Элементарно. В уже готовый рис добавляется карри паста, из смеси формируется шарик и кидается в масло. После приобретения золотистого цвета шарик извлекается из вока, а непосредственно перед сборкой салата крошится в миску руками. Вернее не в миску, конечно же, а в пакет, потому что покупаете вы блюдо на базаре.

Ям нэм кхао тод, как правило, подается с пучком зелени, значительную часть которой зачастую составляют жестковатые и не особо вкусные листья. Дело в том, что именно они традиционно использовались для того, чтобы есть салат: делаете из листа лодочку, накладывается в нее блюдо, аккуратно размещаете сверху цельный сушеный чили и отправляете в рот. Взрыв гармонично дополняющих друг друга вкусов гарантирован! А вместе с ним – и очередное напоминанием, за что вы любите Таиланд.