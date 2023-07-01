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Яхту выбросило на берег во время шторма на Пхукете

Парусную яхту сорвало с якоря и выбросило на берег в северной части бухты Чалонг-Бэй утром 1 июля. Инцидент произошел во время действия на Пхукете предупреждения о сложных погодных условиях, объявленного в начале неделя и остающегося в силе минимум до 2 июля включительно.

Новости Пхукета

1 Июля 2023, 09:53 AM
Неназванная яхта «в северной части пляжа Кхао-Кхад» утром 1 июля. Фото: Susan Arnulphy / Phuket Yacht Club Community

Неназванная яхта «в северной части пляжа Кхао-Кхад» утром 1 июля. Фото: Susan Arnulphy / Phuket Yacht Club Community

Метеорологическое предупреждение TMD от 5:00 утра 1 июля. Фото: Phuket Met

Метеорологическое предупреждение TMD от 5:00 утра 1 июля. Фото: Phuket Met

Данные погодного рада на Пхукете по состоянию на утром 1 июля. Фото: Phuket Met

Данные погодного рада на Пхукете по состоянию на утром 1 июля. Фото: Phuket Met

Неназванная яхта «в северной части пляжа Кхао-Кхад» утром 1 июля. Фото: Susan Arnulphy / Phuket Yacht Club Community

Неназванная яхта «в северной части пляжа Кхао-Кхад» утром 1 июля. Фото: Susan Arnulphy / Phuket Yacht Club Community

Сообщение о выброшенной на берег яхте было опубликовано сегодня утром в Facebook-группа пхукетских яхтсменов Phuket Yacht Club Community and Phuket Cruising Yacht Club. По состоянию на 8:00 утра неназванная лодка находилась «в северной части пляжа Кхао-Кхад», владелец лодки на момент написания этого текста еще не откликнулся ни в одной из групп.

Яхту сорвало с якоря по время действия на Пхукете предупреждения о сложных погодных условиях. В 5:00 утра 1 июля пхукетский центр Метеорологического департамента Таиланда (Phuket Met, TMD Phuket) перевыпустил предупреждение, повторив в нем прежние даты, то есть вплоть до 2 июля включительно.

В связи с муссоном на Пхукете и в ближайших провинциях прогнозируются сильные осадки и высокие волны на море, достигающие 3 м вне зон штормов и превышающие 3 м в зонах штормов.

Капитанам морских судов предписано осуществлять навигацию с осторожностью, маломерные суда должны оставаться на берегу. На суше возможны локальные наводнения и другие последствия сильных осадков.

 

 

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