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Яхту россиянина выбросило на скалы к югу от Патонга

Парусную яхту, на борту которой находился 63-летний Вячеслав Васильев и его спутница, выбросило на скалы у пляжа Фридом.

Таньялак Сакут

22 Сентября 2017 18:06:08

Яхту выбросило на скалы еще 20 сентября, но до сих пор неизвестны ни обстоятельства происшествия, ни имя женщины, находившейся на борту лодки вместе с Вячеславом Васильевым. Название яхты также пока не подтверждено. На фотографиях с места событий видна надпись на кириллице, оканчивающаяся на «...камп», однако целиком слово разобрать затруднительно.

Капитан Эккачай Сири из туристической полиции Пхукета заявил The Phuket News, что ему известно о происшествии, но никакой дополнительной информации не предоставил.

«Но оба иностранца целы, будьте уверены в этом», – заявил капитан Сири.

Центр спасения на водах 3-го флота ВМС Таиланда для комментариев был недоступен, хотя в изначальных сообщениях тайских репортерах упоминалось, что они были на месте событий. В морской полиции «Новостям Пхукета» заявили, что знают о происшествии, однако никакой другой информации не предоставили. Полиция Карона и Патонга сообщений об инциденте не получала.

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