Яхтсмены Пхукета провели регату-разминку перед Кубком Короля

В понедельник, 29 ноября, в Чалонге завершилась трехдневная регата Яхт-клуба Пхукета (Phuket Yacht Club), которую организаторы презентовали как разминку перед Кубком Короля (Phuket King’s Cup), который должен начаться 3 декабря.

Новости Пхукета

Jai Dee Regatta прошла на Пхукете с 27 по 29 декабря. Следующее событие в календаре – легендарная Phuket King’s Cup. Фото: Phuket Yacht Club

Jai Dee Regatta прошла на Пхукете с 27 по 29 декабря. Следующее событие в календаре – легендарная Phuket King’s Cup. Фото: Phuket Yacht Club

Jai Dee Regatta прошла на Пхукете с 27 по 29 декабря. Следующее событие в календаре – легендарная Phuket King’s Cup. Фото: Phuket Yacht Club

Jai Dee Regatta прошла на Пхукете с 27 по 29 декабря. Следующее событие в календаре – легендарная Phuket King’s Cup. Фото: Phuket Yacht Club

Jai Dee Regatta прошла на Пхукете с 27 по 29 декабря. Следующее событие в календаре – легендарная Phuket King’s Cup. Фото: Phuket Yacht Club

Участие в Jai Dee Regatta в заливе Ао-Чалонг принимали четыре катамарана и две монокорпусные килевые яхты. При этом немногочисленным участникам не повезло с погодой. 27 ноября ветра не было вообще, так что гонки пришлось отменить. 28 числа удалось провести две гонки, а 29 ноября – еще одну.

Таким образом организаторы из Phuket Yacht Club получили лишь необходимый минимум для того, чтобы Jai Dee Regatta была признана состоявшейся.

Итоговые результаты. Катамараны:

Saffron – Дэн Фиддок, Австралия – 1-1-2 – 4 очка; Bonza – Джеймс Хест, Британия – 2-3-1 – 6 очков; Blue Noze – Джорж Эддинг, Британия – 3-2-3 – 8 очков; Tident – Эндрю Макдермотт, Британия – 4-4-4 – 12 очков.

Итоговые результаты. Килевые яхты:

Phoenix – Нильс Дегенколв, Дания – 1-1-1 – 3 очка; Kinnon – Торбен Христиансон – 2-2-2 – 6 очков.

Кубок Короля, не проводившийся на протяжении двух лет из-за пандемии, будет проходить на Пхукете в этом году с 3 по 10 декабря, гоночные дни – c 5 по 10 декабря. Подробнее читайте здесь.