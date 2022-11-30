Яхтсмены Пхукета провели регату-разминку перед Кубком Короля

Участие в Jai Dee Regatta в заливе Ао-Чалонг принимали четыре катамарана и две монокорпусные килевые яхты. При этом немногочисленным участникам не повезло с погодой. 27 ноября ветра не было вообще, так что гонки пришлось отменить. 28 числа удалось провести две гонки, а 29 ноября – еще одну.
Таким образом организаторы из Phuket Yacht Club получили лишь необходимый минимум для того, чтобы Jai Dee Regatta была признана состоявшейся.
Итоговые результаты. Катамараны:
- Saffron – Дэн Фиддок, Австралия – 1-1-2 – 4 очка;
- Bonza – Джеймс Хест, Британия – 2-3-1 – 6 очков;
- Blue Noze – Джорж Эддинг, Британия – 3-2-3 – 8 очков;
- Tident – Эндрю Макдермотт, Британия – 4-4-4 – 12 очков.
Итоговые результаты. Килевые яхты:
- Phoenix – Нильс Дегенколв, Дания – 1-1-1 – 3 очка;
- Kinnon – Торбен Христиансон – 2-2-2 – 6 очков.
Кубок Короля, не проводившийся на протяжении двух лет из-за пандемии, будет проходить на Пхукете в этом году с 3 по 10 декабря, гоночные дни – c 5 по 10 декабря. Подробнее читайте здесь.