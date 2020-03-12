Яхтсмену предъявили серьезные обвинения за сброшенный на кораллы якорь

Полиция предъявила обвинения яхтсмену из Франции, вставшему на якорь у кораллового рифа в бухте Паток (остров Рача-Яй). Якорь катамарана попал непосредственно на кораллы.

Кхунанья Ванчавет

Как пояснил господин Сомнык Бунъяй из Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR), сообщение о повреждении кораллов ведомство получило от волонтерской группы, известной как «Морские рейнджеры». В распоряжение DMCR также были переданы фотографии как самого катамарана-нарушителя Cotinga, так и его якоря, лежащего непосредственно на кораллах.

Сотрудники DMCR подали заявление в полицию Чалонга, а также связались с чартнерной компаний Dream Yacht Charter (Thailand) Co Ltd, сдающей Cotinga клиентам. Как сообщили в компании, в указанный день (6 марта) лодку арендовал 67-летний француз Жон Жирар.

Господина Жирара доставили в полицейский участок Чалонга, где ему были предъявлены обвинения в нарушении статьи 17 Закона повышении качества управления морскими и прибрежными ресурсами от 2015 года и статьи 12 Закона о защите и сохранении дикой природы от 2019 года.

Первая статья предусматривает наказание вплоть до года тюрьмы и/или 100 тыс. бат штрафа, вторая – до 10 лет тюрьмы и/или 1 млн бат штрафа.

«Полиция пока что не назначила ему штраф, поскольку участок ждет отчета о том, насколько серьезный вред был причине кораллам», – отметил господин Бунъяй.

Представитель DMCR добавил, что риф в бухте Паток относится к охраняемым акваториям. Лодки могут проходить на кораллами, но вставать на якорь там запрещено.

По словам господин, Бунъяя, на пляже имеется информационный щит с соответствующей информации, однако сам участок не отмечен буями или каким-либо иным способом. Господин Бунъяй добавил, что подумает над тем, как обозначить соответствующую зону непосредственно на воде.

К компании Dream Yacht Charter у официальных лиц претензий нет.