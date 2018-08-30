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Яхтенный симпозиум в Таиланде (Бангкок)

Дата/Время начала: 24 Сентября 2018 16:00:00 - 24 Сентября 2018 20:00:00

Компания Ocean Property, организатор яхтенной выставки Ocean Marina Pattaya Boat Show, приглашает вас принять участие в первом яхтенном симпозиуме Thailand Yachting Symposium. Мероприятие пройдет с 16:00 до 18:00 в гостинице Sheraton Grande Sukhumvit Hotel Bangkok. Программа двухчасовой конференции, нацеленной на развитие яхтенной отрасли Таиланда, будет включать панельную сессию с участием представителей государственного и частного секторов. Участие в мероприятии БЕСПЛАТНО, за симпозиумом последует коктейльная вечеринка. Количество мест ограничено, записывайтесь на www.oceanmarinapattayaboatshow.com/symposium.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Данкан
Адрес : Sheraton Grande Sukhumvit Hotel в Бангкоке
Веб-сайт : http://www.oceanmarinapattayaboatshow.com/symposiu...

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