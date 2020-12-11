Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Яхтенным туристам дали 30 дополнительных дней на оформление виз STV

Иностранные туристы, прибывающие в Таиланд на яхтах, теперь имеют 60 дней для оформления специальных туристических виз. Предоставление этой категории лиц дополнительных 30 дней одобрил 9 декабря кабинет министров Таиланда.

Новости Пхукета

11 Декабря 2020, 01:59 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Распоряжение о предоставлении яхтенным туристам дополнительных дней на получение виз уже опубликовано на сайте правительства и в Royal Gazette. Также об этом сообщила на своей странице в Facebook базирующаяся на Пхукете Ассоциация яхтенного бизнеса Таиланда (TYBA).

TYBA отметила, что именно она обратилась к правительству Таиланда с предложением дать яхтенным туристам дополнительные дни для оформления долгосрочных туристических виз STV. В организации полагают, что это сделает посещение Таиланда зарубежными яхтсменами более удобным и комфортным. Среди прочего им не нужно получать сертификаты на въезд (СОЕ) в посольствам и консульствах Таиланда за рубежом.

«Специальная туристическая виза позволяет иностранцу находиться в Королевстве на срок до 270 дней», – напомнила TYBA.

Одновременно ассоциация подчеркнула, что первые 14 дней все гости страны должны провести в карантине на борту своего судна. Это TYBA назвала альтернативным яхтенным карантином (AYQ). Согласно данным третьего регионального командования ВМФ, сейчас у восточного побережья Пхукета стоят на карантине шесть яхт, на которых находятся девять человек.

Ассоциация отмечает, решением всех формальностей в плане посещения Таиланда на яхтах занимаются компании Porntip Logistics Co Ltd, Asia Pacific Superyachts, Asia Yacht Agency, Yacht Concierge. Одновременно TYBA пригласила других игроков яхтенного рынка пополнять этот список.

Отметим, что обязательный карантин проходят не только яхтенные туристы, но и экипажи других судов. Так на карантине находятся капитан и четыре члена команды грузового судна Jasmine, прибывшего на остров из Малайзии.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Морская черепаха отложила яйца на пляже Банг-Кван
Ярмарка доступных товаров проходит в Вичите
Госслужащие Пхукета дали слово бороться с коррупцией
Муниципалитеты Пхукета собирают пожертвования для пострадавших от наводнений
Мотоциклист погиб в аварии в Таланге
Посвященная Пхукету версия «Монополии» выйдет в 2021 году
Пхукетский Красный Крест раздал еду нуждающимся
RFD одобрил использование земли под проект тоннеля Кату-Патонг
На Пхукете ищут пропавшего сервала
Полиция Пхукета собирает помощь для жертв наводнений на юге Таиланда
Ката частично останется без электричества 9 декабря
Четыре человека арестованы за кражу из закрытого отеля
Уснувший за рулем водитель оставил часть Пхукета без света
Окрестности памятника Героиням останутся без электричества 5 декабря
Рынок доступных товаров возобновит работу в январе

 

Outrigger Laguna Phuket
Art-Tec Design
Thai Residential
QSI International School Phuket

 