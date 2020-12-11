Яхтенным туристам дали 30 дополнительных дней на оформление виз STV

Иностранные туристы, прибывающие в Таиланд на яхтах, теперь имеют 60 дней для оформления специальных туристических виз. Предоставление этой категории лиц дополнительных 30 дней одобрил 9 декабря кабинет министров Таиланда.

Новости Пхукета

Распоряжение о предоставлении яхтенным туристам дополнительных дней на получение виз уже опубликовано на сайте правительства и в Royal Gazette. Также об этом сообщила на своей странице в Facebook базирующаяся на Пхукете Ассоциация яхтенного бизнеса Таиланда (TYBA).

TYBA отметила, что именно она обратилась к правительству Таиланда с предложением дать яхтенным туристам дополнительные дни для оформления долгосрочных туристических виз STV. В организации полагают, что это сделает посещение Таиланда зарубежными яхтсменами более удобным и комфортным. Среди прочего им не нужно получать сертификаты на въезд (СОЕ) в посольствам и консульствах Таиланда за рубежом.

«Специальная туристическая виза позволяет иностранцу находиться в Королевстве на срок до 270 дней», – напомнила TYBA.

Одновременно ассоциация подчеркнула, что первые 14 дней все гости страны должны провести в карантине на борту своего судна. Это TYBA назвала альтернативным яхтенным карантином (AYQ). Согласно данным третьего регионального командования ВМФ, сейчас у восточного побережья Пхукета стоят на карантине шесть яхт, на которых находятся девять человек.

Ассоциация отмечает, решением всех формальностей в плане посещения Таиланда на яхтах занимаются компании Porntip Logistics Co Ltd, Asia Pacific Superyachts, Asia Yacht Agency, Yacht Concierge. Одновременно TYBA пригласила других игроков яхтенного рынка пополнять этот список.

Отметим, что обязательный карантин проходят не только яхтенные туристы, но и экипажи других судов. Так на карантине находятся капитан и четыре члена команды грузового судна Jasmine, прибывшего на остров из Малайзии.