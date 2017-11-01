ЯХТЕННОЕ ШОУ PHUKET RENDEZVOUS
Дата/Время начала:
4 Января 2018 10:00:00
-
7 Января 2018 20:00:00
На четыре дня Royal Phuket Marina превратится в бурлящий жизнью хаб самой разнообразной роскоши, в очередной раз продемонстрировав миру Пхукет как одно из премиальных туристических направлений в Азии и настоящий рай для любителей яхтенного отдыха. Также гостей PHUKET RENDEZVOUS ждут топовые предложения на рынке недвижимости, экзотические автомобили, продукция люксовых брендов, живая музыка, вечеринки и другие мероприятия, чтобы отлично провести время! thephuketrendezvous.com