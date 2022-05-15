Яхта владельца Tottenham прибыла на Самуи

Владелец английского футбольного клуба Tottenham Hotspur Джо Льюис приехал с семьей на отдых в Таиланд. Принадлежащая бизнесмену супер-яхта Aviva за 4,5 млрд бат прибыла на остров Самуи 14 мая, сообщил губернатор провинции Сураттхани Вичавут Джинто.

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О прибытии Aviva на Самуи рассказали все крупные тайские СМИ, а также проект Phuket Info Center, созданный пхукетским офисом Министерства внутренних дел для информирования жителей острова о важным событиях.

Яхта миллиардера уже прошла положенные бюрократические формальности, а пассажиры и члены команды – эпидемиологический контроль. Официальные лица убедились, что 30 человек из состава экипажа и семь отдыхающих полностью привиты. Среди прочих на борт Aviva поднялся губернатор Джинто, который приветствовал гостей.

«Господин Джо [Льюис] и его спутники стали первой группой туристов, посетивших Самуи на яхте после того, как 1 мая правительство отменило схему Test & Go», – заявил губернатор Джинто.

«Господин Джо [Льюис] решил провести каникулы с семьей на нашем острове, и это хорошая возможность для Самуи и других островов показать свои прекрасные морские достопримечательности, вкуснейшую еду и дружелюбие местных жителей», – добавил он.

Aviva – супер-яхта длиной более 98 м, входящая в первую сотню самых больших моторных яхт мира. Огромная лодка, способная развивать скорость до 16,5 узлов рассчитана на отдых до 16 пассажиров. На борту имеются полноценный теннисный корт, ночной клуб с баром, роскошные кают, включая личную каюту господина Льюиса, рабочий кабинет, в котором владелец судна занимается ведением дел, если бизнес потребует его внимания, когда он в плавании. Судно отличает ширина корпуса в 17,2 м, что много даже для яхт подобного класса.

Яхта ходит под флагом Каймановых островов. Построила ее германская верфь Abeking & Rasmussen, дизайн спроектировала известная в яхтенных кругах лондонская студия Reymond Langton. Те же дизайнеры, в частности, создали 134-метровую Serene, которой владели российский бизнесмен Юрий Шефлер и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

Aviva носит то же название, что и три предыдущих яхты Джо Льюиса, одного из самых богатых бизнесменов Великобритании с состоянием в 4,33 млрд фунтов стерлингов по оценке Sunday Times Rich List в 2021 году. Aviva была спущена на воду в 2017 году.

Нахождение яхты у берегов Самуи подтверждает портал Vessel Finder. По данным того же ресурса до этого судно было в Сингапуре.