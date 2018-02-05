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Яхта Megazip защитила титул на Bay Regatta

В воскресенье, 4 февраля, на Пхукете завершилась 21-я парусная гонка Bay Regatta, по итогам которой яхта Сергея Храмцова Megazip защитила чемпионский титул в гоночном дивизионе, который в этом году собрал четырех участников.

Новости Пхукета

5 Февраля 2018 16:47:49

Фото: Scott Murray
Фото: Scott Murray

Megazip финишировала первой в трех гонках из четырех, уступив первое место лишь на первом этапе маршрута (от Пхукета до островов Яо). При этом обошел Сергея Храмцова другой россиянин – Виталий Плаксин на лодке Uminoco. Плаксин в общем зачете стал третьим, пропустив вперед Стива Маннинга на Red Rum, а замкнул список Гари Бэгули на Fujin. Стоит отметить, что в случае с Megazip речь идет именно о защитившей титул яхте, а не шкипере, поскольку в прошлом году первое место на этой лодке взял Александр Трофименко.

В дивизионе Cruising A в этот раз победу праздновал Нильс Дегенколв на Phoenix, выигравший три этапа регаты и один раз финишировавший вторым. Вторым стал Макс Паллески на Prime Factor, а третьим – Станислав Печенкин на Southern Breeze 3. Кирилл Сташевский из Gokova Sailing показал пятый результат (в этот раз он выступал на Jing Jing).

В дивизионе Cruising B на регате 2018 года было пять лодок. Уверенную победу по итогам соревнований (второе место в первой гонке и победы в каждой из следующих) одержал Кет Мангкласерани на Marigold. Второй результат показал Миг Вехрле на Acqua, а третий – Пол Бейкер на Isabella. Россиян в классе Crusing B не было.

В чартерном дивизионе (Bareboat Charter) первые две гонки выиграл Денис Аксенов. На предпоследнем этапе он стал третьим, но с финальной гонки был вынужден сняться, тем самым позволив отпраздновать победу Джорджу Брауну на Kinnon, который всю дорогу дышал россиянину в затылок. Денис Аксенов в общем зачете стал вторым, а третье место занял Рассел Уодди на All Sail Kingsman.

Самым многочисленным на Bay Regatta 2018 был класс гоночных катамаранов, где насчитывалось 10 участников (правда, без россиян). Первая тройка по итогам четырех гонок выглядит следующим образом: Джон Ньюнхэм на Twin Sharks, Алан Карвадайн на Asa Catamarans Hurricane и Джордж Эддингс на Blue Nose. Обещанная очная ставка Ньюнхэма и Карвадайна, как мы видим, состоялась, и победителем из дуэли вышел первый.

Круизных катамаранов в этом году было два: Raptor 2011 Роберта Хоссака и Mojo Рика Филдинга. Во всех четырех гонках лучший результат показал Хоссак.

 

Награждение победителей регаты прошло 4 февраля в ресторане Kan Eang 2 в Чалонге. Газета «Новости Пхукета» выступала информационным спонсором регаты. Полные результаты и отчеты о каждом гоночном дне ищите на www.bayregatta.com.

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