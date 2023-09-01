Ядовитые синие драконы обнаружены на пляжах Пхукета

Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) выпустил предупреждением в связи с появление на пляжах Пхукета синих драконов, необычных морских моллюсков с научным названием глаукус атлантический (лат. Glaucus atlanticus). Контакт с драконом может привести к болезненному ожогу, предупреждают специалисты. Морское создание в ходе эволюции научилось вооружаться ядом португальских корабликов, которыми питается.

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На пляжах Пхукета заметили синих морских драконов. Контакт с этим созданием может привести к ожогу. Фото: DMCR

На пляжах Пхукета заметили синих морских драконов. Контакт с этим созданием может привести к ожогу. Фото: DMCR

На пляжах Пхукета заметили синих морских драконов. Контакт с этим созданием может привести к ожогу. Фото: DMCR

На пляжах Пхукета заметили синих морских драконов. Контакт с этим созданием может привести к ожогу. Фото: DMCR

Предупреждение DMCR было опубликовано вечером 31 августа, после того как ведомство подтвердило появившуюся в соцсетях информацию об обнаружении этих созданий на пляже Карон. О

глаукусах к этому моменту сообщили эко-активисты из Monsoon Garbage и известный защитник Андаманского моря, доктор наук Тхон Тхамронгнавасават из Kasetsart University. Приехавшие на пляж Карон специалисты DMCR убедились, что на Пхукет принесло именно голубых драконов. При этом за 10 лет работы на острове «Новостям Пхукета» не доводилось писать об этих созданиях.

Глаукус атлантический – это именно моллюск, хотя внешне больше похож на странную медузу или сифонофору. Внешне он, действительно, напоминает миниатюрного дракона синего или серебристо-голубого цвета с вытянутым телом длиной до 4-6 см. В отличие от португальского кораблика глаукус не имеет ярко выраженного плавательного пузыря. Животное заглатывает воздух просто в желудок.

Судя по всему, дракон не имеет собственного яда, а вооружается ядом других морских созданий. Пищей глаукуса являются разные медузы и ядовитый португальский кораблик. Их стрекательные клетки не разрушаются до конца в организме дракона, становясь его собственным оружием. Об этом, в частности, пишут в совместной научной работе британский зоолог Джеймс Томсон и австралиец Питер Беннет.

В случае контакта с драконом лучшим решением будет обратиться к медицинским специалистам.