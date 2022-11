«Я столько раз хотела все бросить». Селест Хансен о пути к контракту с ONE

Живущая на Пхукете и тренирующаяся в Phuket Singha Muaythai австралийка Селест Хансен одержала победу в турнире Fairtex Road to ONE Thailand по тайскому боксу в весе до 52,2 кг и завоевала профессиональный контракт с промоушеном ONE на шесть боев и 100 тыс. долларов США. При этом сам ONE сейчас стремительно выходит за пределы Азии: вслед за прорывом в Северной Америке промоушен достиг договоренностей о показе своих боев в Бразилии с потенциальной аудиторией в 100 млн человек. ONE шагает по планете, а Селест шагнула в ONE.

В финале Fairtex Road to ONE Thailand, проходившем 29 октября на легендарном стадионе Лумпини в Бангкоке, пхукетской спортсменке противостояла тайка Ломанни, с которой они дрались в 2020 году. Тот бой завершился поражением Селест, в этом – гораздо более значимом – австралийка одержала победу. Бой продолжался все пять отведенных регламентов раундов, Селест победила единогласным решением судей, но сам бой был напряженным и равным. Эмоциональный накал после финального гонга был настолько велик, что ощущается просто при взгляде на фотографии. Услышав вердикт судей, Селест буквально рухнула на колени в слезах. Сейчас она говорит, что, «возможно, выглядела немного глупо». Но, пожалуй, все-таки нет. Во всяком случае, не глупее чем те, кто несколько лет назад смеялись над заявлениями Селест, что она однажды выйдет на ринг Лумпини. Селест на него вышла в первом из женских боев на легендарном стадионе, потом пробилась на Road to ONE, одержала победу и получила контракт с одним из сильнейших промоушенов в мире. «Страшно быть уязвимой на публике, но я была настолько ошеломлена, чувствовала такое облегчение и радость, что ничего не могла с собой поделать. Это просто то, что я ощущала в тот самый момент», – говорит сейчас Селест в беседе с The Phuket News. «По размышлению, я уже думаю, что вполне нормально показывать и свою уязвимую сторону в горячке момента, когда эмоции накалены, а тебя обуревает множество чувств. Это окей – плакать от счастья, это окей – плакать от горя, это окей – показывать те эмоции, которые ты ощущаешь. В конце концов, мы все люди, а не роботы! В каком-то смысле я надеюсь, что моя реакция на ринге, может быть, даже вдохновит некоторых уязвимых людей, боящихся показывать свои настоящие чувства», – добавляет она. Дорога к ONE Турнир Road to ONE был напряженным. Если топовые бойцы зачастую месяцами обсуждают и согласовывают поединки, то здесь график был иной: бой – три-четыре недели подготовки к следующему – снова бой. Селест начала путь в августе с уверенной победы над молодой тайской спортсменкой Пхетсинин (ТКО во втором раунде), потом в сентябрьском полуфинале не без усилий одолела Дуангдаоной (победа по очкам) и так подошла к финалу с Ломанни. Все свободное время было занято тренировками. «Вся эта упорная работа оправдала себя. Я столько раз хотела все бросить, столько вещей произошло, когда я могла швырнуть полотенце на ринг. Но я по характеру не из сдающихся и победить хотела намного сильнее», – говорит спортсменка. После каждого боя Селест благодарила и продолжает благодарить свою команду и всех, кто ее поддерживает на пути. «С ранних лет меня всегда поддерживали родители, а команда тренеров в Phuket Singha Muaythai Gym – просто невероятная. Огромное спасибо вам, Кру Пат, Нантапорн Опо Нутчарат и Кру Нарт. Без вас я бы не справилась. Также я хочу поблагодарить всех своих сокомандников из спортзала на Пхукете, которые тренировались и спарринговали со мной, и всех, кто поддерживал меня на этом удивительном пути. Это просто невероятно и до сих пор не улеглось в голове. Когда-то я была девочкой, которая на физкультуре не могла выполнять прыжки с выбрасывание рук и ног в стороны, а сейчас буду драться в чемпионате ONE», – говорит Селест. «Я надеюсь, я смогу показать людям, что, если ты чего-то по-настоящему хочешь и правильно настроился на достижение цели, то все становится возможным, а мечты сбываются» – добавляет она.

