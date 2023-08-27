«Я – человек из бизнеса». Премьер-министр поблагодарил деловые круги Пхукета за встречу

Новый глава правительства Таиланда Сеттха Тхависин поблагодарил пхукетский бизнес за прошедшую 25 августа встречу и доклады о том, что нужно частному сектору для дальнейшего развития острова как туристического направления и просто места для жизни. По итогам визита на Пхукет премьер-министр заверил, что сказанное представителями деловых кругов не будет отброшено правительством Pheu Thai. Также он напомнил, что сам всю жизнь работал в крупном бизнесе, так что бизнес-логика ему понятна.

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Ключевая встреча в ходе визита Сеттхи Тхависина на Пхукет проходила 25 августа в отеле Ramada Plaza Chao Fah, где собрались представители более десяти ключевых организаций, объединяющих бизнесменов из разных отраслей.

Доминировал во всех смыслах туризм, поскольку с этой сферой на Пхукет так или иначе связаны все остальные. Пандемия коронавируса четко показала, что проблемы в туризме бьют по всем – от девелоперов и владельцев автосалонов до рыбаков и сотрудников придорожных 7-Eleven. Выход из пандемии четко продемонстрировал, почему так важно диверсифицировать туризм, не замыкаясь на сегменте пляжного острова, а развивая нишевые сегменты: спортивный, медицинский, культурный.

«Правительство партии Pheu Thai намерено развивать туризм во всех направлениях, поэтому сегодня я хочу продемонстрировать свою искренность и дать всем возможность увидеть суть моего подхода к работе и мою серьезность. И в плане туризма, и развития транспорта, и развития коммунальных систем – все необходимые перемены требуют подготовки со стороны бизнеса, поскольку у частного сектора тоже своя роль в этой работе», – заявил господин Тхависин в публикации на своей личной странице в Facebook.

Премьер-министр Тхависин напомнил, что он сам построил карьеру в крупном бизнесе, поэтому логика деловых кругов ему понятна. 61-летний глава правительства начинал путь наверх с Procter & Gamble, а главным его местом работы была девелоперская компания Sansiri, если термин «место работы» применим к одному из основателей бизнеса, занимавшему затем посты гендиректора и президента.

«Я – человек из бизнеса, я понимаю, что бизнесу нужно готовиться, планировать, искать людей заранее. Поэтому я приехал общаться с частным сектором по вопросам такой подготовки. Спасибо всем за высказанные соображения. Мы, правительство Pheu Thai, всегда будем учитывать в своей работе нужды всех секторов, держать в уме, то что вы сказали», – добавил он.

На встрече в Ramada Plaza премьер, действительно, больше слушал, нежели говорил. Непосредственно на мероприятии он прямо сказал, что приехал не отдавать распоряжения и делать заявления, а получать информацию. Программа выступлений включала более десятка презентаций, которые так или иначе касались туризма.

Список докладов:

1. Обзор туристической ситуации на Пхукете и стратегии развития пхукетского туризма. Докладчик: Бхумикитти Рактэнгам, советник Туристической ассоциации Пхукета (РТА).

2. Интеграция въездного туризма и туризма внутри страны. Докладчик: Тханет Тантипириякит, президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА).

3. Проект международного центра медицинского туризма на Пхукете. Докладчики: доктор экономических наук Пхан Тхонгчумум, вице президент Университета Принца Сонгкхла на Пхукете (PSU); доктор медицинских наук Саватчай Навакитрангсан, замдиректора Vachira Phuket Hospital

4. Проекты в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры внутри провинции. Докладчик: Конгсак Купонгсакорн, президент Торговой палаты Пхукета (РСС).

5. Срочные проекты в сфере коммунальных услуг (включая водоснабжение, энергоснабжение). Докладчик: Тханусак Пунгдет, советник Торговой палаты Пхукета (РСС).

6. Проекты в сфере защиты окружающей среды и менеджмента природных ресурсов. Докладчик: Чанон Вонгсаттайянон, вице-президент южного отделения Ассоциации отелей Таиланда (ТНА).

7. Обеспечение безопасности людей и законности. Докладчик: Тханават Онгчарон, вице-президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА).

6. Выделенные развлекательные зоны и часы работы ночных заведений. Докладчик: Виравит Крыасомат, президент Асоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА).

8. Городское планирование и землепользование на Пхукете. Докладчик: Ассоциация недвижимости Пхукета (PREA).

10. Образовательный проект Phuket Educational Sandbox. Докладчик: Пермкиат Кеткун, президент Ассоциации негосударственных образовательных учреждений.

11. Стратегия устойчивого и экологически ответственного развития туризма. Докладчик: Бхуммикитти Рактэнгам, президент Фонда устойчивого туризма.

Непосредственно на встрече, а также в кулуарах и в ходе неформальных обмененов мнениями в Пхукет-Тауне и Патонге поднимались и другие темы. В частноти, обсуждался вопрос продления безвиза для россиян до 90 дней. Сейчас СМИ трактуют это как продление туристических виз до 90-дневных.

Визовая тема была поднята господином Тхависином скорее как вопрос, нужно ли это бизнесу, а не как анонс пересмотра визового законодательства Таиланда по инициативе его партии. Той же тональности он придерживался и в вопросе о продлении часов работы ночных заведений в выделенных развлекательных зонах до 4:00 утра.

«Это возможно», – сказал бывший глава Sansiri, выбранный 30-м премьер-министром Таиланда.