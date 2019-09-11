Wyndham возьмет в управление два новых объекта на Пхукете

Отельный бренд Wyndham намерен взять в управление два пхукетских проекта, сообщает С9 Hotelworks. Речь идет о двух объектах, изначально позиционировавшихся под брендом Coco, – Coco Sea Condominium на Най-Харне и Coco Chalong Pool Villa Resort в Чалонге.

Новости Пхукета

11 Сентября 2019, 12:43 PM

Wyndham Nai Harn Resort Phuket должен быть достроен и открыт уже в этом году. Фото: Cissa Group

О том, что Wyndham планирует расширить свое портфолио на Пхукете сообщил ранее на этой неделе управляющий директор C9 Hotelworks Билл Барнетт (cм. здесь).

«Первый проект – объект на 353 ключа, носящий название Wyndham Nai Harn Resort Phuket. Открытие планируется в течение этого года. Второй отель расположен в Чалонге, состоит из 150 вилл с бассейнами и будет запущен в следующем году. Девелопером обоих проектов является Cissa Group», – написал господин Барнетт.

Примечательно, что, согласно публикации Manager Online, соглашение о взаимопонимании между Wyndham и Cissa было заключено еще год назад (см. здесь).

Издание еще 6 августа 2018 года публиковало соответствующий пресс-релиз и фотографии с мероприятия. Билл Барнет не уточняет, какой именно прогресс был достигнут за прошедшие 13 месяцев.

Курортный комплекс Wyndham Nai Harn Beach Phuket, который изначально выходил на рынок как Coco Sea Condominium, представляет собой 12 четырехэтажных корпусов на участке площадью 11 рай в 800 м от пляжа Най-Харн.

В 2016 году менеджер по продажам Coco Group Пракайдао Дуанграк говорил, что за первые две недели стартового этапа продаж, когда комплекс находился в стадии off-plan, в нем было продано 150 юнитов или 40% всего жилого фонда (см. здесь).

На начальном этапе продаж стоимость всего проекта оценивалась в 1,4 млрд бат. При этом в 2018 году, когда комплекс был переименован в Wyndham Nai Harn Beach Phuket, говорилось уже о 2,8 млрд бат.

Согласно информации с сайта Сissa Group, строительные работы на объекте завершены на 80%. Девелопер позиционирует Wyndham Nai Harn Beach Phuket как отельно-жилой проект с возможностью фрихолда. Стоимость юнита в комплексе начинается от 6,5 млн бат, площадь юнитов – от 40,6 кв. м до 64,05 кв. м. В описании проекта подчеркивается его близость к пляжу Най-Харн, «недавно объявленного лучшим пляжем Таиланда по результатам голосования на уважаемом независимом портале TripAdvisor (в марте 2015 года)».

Проект Wyndham Chalong Phuket располагается на Soi Song Khun в Чалонге, недалеко от пхукетского зоопарка. На сайте Cissa Group указывается, что поселок состоит из 80 вилл с индивидуальными бассейнами, обещающими «превосходный дизайн, ощущение обилия пространства и люкса на виллах по примечательно доступной цене». Заявленный на сайте уровень цен – от 8,5 млн бат, площадь вилл – 126 кв. м (две спальни) и 221 кв. м (три спальни). Общая площадь поселка – 8,2 рая земли.

Список других известных проектов Cissa Group включает Coco Kamala; Coco Rawai; Eva Town Nakhon; The Eva; Eva Town; Vanila и Eva Beach в Раваи.