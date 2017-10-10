The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Wyndham назначила регионального менеджера по Таиланду

Отельная группа Wyndham объявила о назначении Скотта Уолтона на пост регионального менеджера по Таиланду.

Новости Пхукета

14 Октября 2017 12:00:00

Господин Уолтон будет осуществлять свои обязанности с Пхукета, где он одновременно возглавит Wyndham Sea Pearl Resort Phuket в качестве генерального менеджера.

«Опыт господин Уолтона в управлении недвижимостью смешанного пользования, состоящей из отелей и клубных проектов, делает его ценным активом для компании. Мы уверены, что в роли регионального менеджера по Таиланду господин Уолтон будет успешно работать над достижением максимальных рыночных показателей, одновременно сохраняя высочайшие стандарты сервиса, которых постояльцы ожидают от топовых брендов Wyndham Grand и Wyndham», – заявил старший вице-президент Wyndham по отельной деятельности и девелопменту Мэтт Таплин.

Ранее господин Уолтон занимал пост регионального генерального менеджера по Фиджи и Новой Зеландии, руководя коллективом из почти 300 человек. Также он занимал пост генерального директора Wyndham Denarau Resort на Фиджи, где смог добиться годовой заполняемости номерного фонда на уровне 90,5%. По итогам 2017 года эта гостиница стала обладателем премии Австралийского совета владельцев курортной недвижимости и таймшера (ATHOC), а сам господин Уолтон стал генеральным менеджером года в южно-тихоокеанском регионе по версии журнала HM Magazine. В общей сложности за плечами у господина Уолтона 17 лет работы в индустрии гостеприимства в Новой Зеландии, Китае, Таиланде и на Фиджи.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Ужин от семи шефов в Paresa
Ужин от семи шефов в Paresa
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.