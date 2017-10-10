Wyndham назначила регионального менеджера по Таиланду

Отельная группа Wyndham объявила о назначении Скотта Уолтона на пост регионального менеджера по Таиланду.

14 Октября 2017 12:00:00

Господин Уолтон будет осуществлять свои обязанности с Пхукета, где он одновременно возглавит Wyndham Sea Pearl Resort Phuket в качестве генерального менеджера.

«Опыт господин Уолтона в управлении недвижимостью смешанного пользования, состоящей из отелей и клубных проектов, делает его ценным активом для компании. Мы уверены, что в роли регионального менеджера по Таиланду господин Уолтон будет успешно работать над достижением максимальных рыночных показателей, одновременно сохраняя высочайшие стандарты сервиса, которых постояльцы ожидают от топовых брендов Wyndham Grand и Wyndham», – заявил старший вице-президент Wyndham по отельной деятельности и девелопменту Мэтт Таплин.

Ранее господин Уолтон занимал пост регионального генерального менеджера по Фиджи и Новой Зеландии, руководя коллективом из почти 300 человек. Также он занимал пост генерального директора Wyndham Denarau Resort на Фиджи, где смог добиться годовой заполняемости номерного фонда на уровне 90,5%. По итогам 2017 года эта гостиница стала обладателем премии Австралийского совета владельцев курортной недвижимости и таймшера (ATHOC), а сам господин Уолтон стал генеральным менеджером года в южно-тихоокеанском регионе по версии журнала HM Magazine. В общей сложности за плечами у господина Уолтона 17 лет работы в индустрии гостеприимства в Новой Зеландии, Китае, Таиланде и на Фиджи.