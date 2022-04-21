WTTC: Туризм вернется к допандемийному уровню в 2023 году

Глобальный туризм и сфера путешествий вернутся к допандемийным уровням уже в 2023 году, после чего будут расти темпами, опережающими рост ВВП в целом. Соответствующий прогноз озвучил 21 апреля Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC).

Новости Пхукета

22 Апреля 2022, 10:00 AM

Туристы на пляже в Чонбури. Фото: Pattarapong Chatpattarasill / Bangkok Post

Перспективы восстановления туризма обсуждались на конференции WTTC на Филиппинах. По итогам встречи был выпущен отчет, в котором говорится, что с 2022 по 2032 год среднегодовые темпы роста туристической отрасли будут составлять 5.8% против 2,7% роста глобального ВВП. Таким образом сектор путешествий и отдыха будет восстанавливаться быстрее, чем прочие сферы экономики.

В предшествовавшем пандемии 2019 году на долю туризма приходилось около 10% глобального ВВП и рабочих мест, но пандемия коронавируса вдвое уменьшила объем отрасли, составлявший до кризиса 9,6 трлн долл. и привела к сокращению 62 млн рабочих мест, что сопоставимо со всем населением Таиланда.

Президент WTTC Джулия Симпсон заявила, что совет ожидает мощного восстановления отрасли, но многое будет зависеть от политики Китая, являющегося крупным игроком на туристическом рынке. Госпожа Симпсон призвала правительства не бояться открывать границы.

Впрочем, даже без Китая специалисты WTTC ожидают, что уже по итогам этого года объем отрасли туризма достигнет 8,35 трлн долл., а в 2023 году вернется к допандемийному уровню в 9,6 трлн, пишет Bangkok Post. Восстановление рабочих мест будет соответствующим – до 300 млн в этом году и 324 млн в следующем. До пандемии (в 2019 году) было 333 млн.

Непосредственно в Азиатско-Тихоокеаском регионе ожидается рост туристического сектора до 3,4 трлн долл. уже в 2023 году, что выше допандемийного показателя в 3,3 трлн. При этом госпожа Симпсон отметила, что в Азии – в сравнении с Европой и Северной Америкой – ограничения на путешествия в связи с COVID-19 были зачастую даже более строгими.