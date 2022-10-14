Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Взрыв произошел на плавильном заводе в Вичите

Полиция Пхукета устанавливает причину взрыва, произошедшего во второй половине дня 14 октября на плавильном заводе в Вичите.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Октября 2022, 09:00 AM
Пожар 14 октября в Вичите. Фото: Muang Phuket District Office

Пожар 14 октября в Вичите. Фото: Muang Phuket District Office

Пожар 14 октября в Вичите. Фото: Muang Phuket District Office

Пожар 14 октября в Вичите. Фото: Muang Phuket District Office

Пожар 14 октября в Вичите. Фото: Muang Phuket District Office

Пожар 14 октября в Вичите. Фото: Muang Phuket District Office

Как сообщила управа округа Мыанг-Пхукета, взрыв на предприятии в седьмом мубане Вичита прогремел около 15:30. После этого на заводе начался пожар.

На место событий были направлены два пожарных автомобиля муниципальной службы спасения, которые вскоре взяли ситуации под контроль. В результате происшествия никто не пострадал.

Согласно предварительной версии полиции, взрыв произошел по причине закупорки некой трубы, из-за которой в системе образовалось слишком высокое давление. Впрочем, выяснение причин аварии еще продолжается.

Окружная управа не указала название предприятия, на котором произошел взрыв, и не сообщил, какие именно материалы оно производит.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Губернатор обсудил с послом перспективы открытия консульства Исландии на Пхукете
Остров Яо-Ной останется сегодня без света
Водитель такси столкнулась с угрозами от коллег на пляже Ката-Ной
Ночные дожди затопили Патонг
Памятник Героиням переедет с привычного места на время работ по прокладке тоннеля
Очередной житель Таланга арестован за метамфетамин
Рама Х открыл памятник своему отцу Пхумипону Адульядету Великому в Бангкоке
Нарушителю ПДД простили неповиновение сотруднику полиции на дороге
Тайские университеты ухудшили позиции в рейтинге Times Higher Education
День памяти Рамы IX на Пхукете
Полиция Таиланда сообщила о перехвате 11,6 млн таблеток метамфетамина
Власти Таиланда обещают ужесточить контроль над оружием
На пляже в Камале нашли мертвую черепаху
Мотоцикл врезался в припаркованную фуру в Срисунтхорне
Владимира Путина ждут на саммите АТЭС в Бангкоке

 

MACNELS SHIPPING PHUKET
Thai Residential
QSI International School Phuket

 