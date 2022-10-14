Взрыв произошел на плавильном заводе в Вичите

Полиция Пхукета устанавливает причину взрыва, произошедшего во второй половине дня 14 октября на плавильном заводе в Вичите.

Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщила управа округа Мыанг-Пхукета, взрыв на предприятии в седьмом мубане Вичита прогремел около 15:30. После этого на заводе начался пожар.

На место событий были направлены два пожарных автомобиля муниципальной службы спасения, которые вскоре взяли ситуации под контроль. В результате происшествия никто не пострадал.

Согласно предварительной версии полиции, взрыв произошел по причине закупорки некой трубы, из-за которой в системе образовалось слишком высокое давление. Впрочем, выяснение причин аварии еще продолжается.

Окружная управа не указала название предприятия, на котором произошел взрыв, и не сообщил, какие именно материалы оно производит.