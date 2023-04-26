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Взрослый и ребенок погибли, катаясь на аквабайке в Паттайе

Аквабайк со взрослым мужчиной и семилетним ребенком перевернулся у побережья Паттайи в понедельник, 24 апреля. В результате инцидента управлявший водным мотоциклом мужчина утонул, а его несовершеннолетний пассажир скончался от полученных травм в больнице. Владельцу аквабайка предъявили обвинения в эксплуатации двух незарегистрированных гидроциклов – перевернувшегося и еще одного, который отправился на помощь первому. Мужчине выписали два штрафа по 10 тыс. бат каждый.

Новости Пхукета

26 Апреля 2023, 01:54 AM
Аквабайк со взрослым и ребенком перевернулся в море у побережья Паттайи около 19:00 понедельника, 24 апреля. Фото: Bangkok Post

Аквабайк со взрослым и ребенком перевернулся в море у побережья Паттайи около 19:00 понедельника, 24 апреля. Фото: Bangkok Post

Инцидент в Паттайе произошел около 19:00 вечера 24 апреля на участке побережья у Walking Street. Как пишет Bangkok Post со ссылкой на тайские СМИ, двое неназванных граждан Таиланда с семилетним внуком Патхомпоном Понратом обратились в прокат аквабайков и попросили покатать ребенка. Просьба была удовлетворена, хотя власти Паттайи ранее настаивали, что подобные услуги должны оказываться только до 18:00.

35-летний сотрудник проката по имени Порнсупхан Пхумнок отдал свой жилет мальчику и посадил его перед собой на аквабайк, после чего отправился в море с ребенком. В какой-то момент водный мотоцикл столкнулся с большой волной и перевернулся.

Семилетнего Патхомпорна удалось найти и доставить на берег почти сразу же, но от полученных травм он скончался. Тело господина Пхумнока, который был без спасжилета, отыскали только через полчаса, причиной его смерти стала вода в дыхательных путях.

Очевидцы изначально говорили о том, что в инциденте якобы был замешан второй аквабайк, но официальные лица опровергли эту информацию.

 

 

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