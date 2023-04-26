Взрослый и ребенок погибли, катаясь на аквабайке в Паттайе

Аквабайк со взрослым мужчиной и семилетним ребенком перевернулся у побережья Паттайи в понедельник, 24 апреля. В результате инцидента управлявший водным мотоциклом мужчина утонул, а его несовершеннолетний пассажир скончался от полученных травм в больнице. Владельцу аквабайка предъявили обвинения в эксплуатации двух незарегистрированных гидроциклов – перевернувшегося и еще одного, который отправился на помощь первому. Мужчине выписали два штрафа по 10 тыс. бат каждый.

Новости Пхукета

26 Апреля 2023, 01:54 AM

Аквабайк со взрослым и ребенком перевернулся в море у побережья Паттайи около 19:00 понедельника, 24 апреля. Фото: Bangkok Post