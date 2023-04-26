Взрослый и ребенок погибли, катаясь на аквабайке в Паттайе

Инцидент в Паттайе произошел около 19:00 вечера 24 апреля на участке побережья у Walking Street. Как пишет Bangkok Post со ссылкой на тайские СМИ, двое неназванных граждан Таиланда с семилетним внуком Патхомпоном Понратом обратились в прокат аквабайков и попросили покатать ребенка. Просьба была удовлетворена, хотя власти Паттайи ранее настаивали, что подобные услуги должны оказываться только до 18:00.
35-летний сотрудник проката по имени Порнсупхан Пхумнок отдал свой жилет мальчику и посадил его перед собой на аквабайк, после чего отправился в море с ребенком. В какой-то момент водный мотоцикл столкнулся с большой волной и перевернулся.
Семилетнего Патхомпорна удалось найти и доставить на берег почти сразу же, но от полученных травм он скончался. Тело господина Пхумнока, который был без спасжилета, отыскали только через полчаса, причиной его смерти стала вода в дыхательных путях.
Очевидцы изначально говорили о том, что в инциденте якобы был замешан второй аквабайк, но официальные лица опровергли эту информацию.