Взращивая таланты

Полетт Вилкинсон рассказывает о музыкальном образовании в BISP как источнике навыков для взрослой жизни.

5 Ноября 2017 16:00:00

Если мы говорим о сбалансированном, комплексном образовании, то в его основе среди прочего лежит обучение сценическим искусствам, и в British International School, Phuket соответствующие программы построены так, чтобы с каждым годом учащиеся делали новый шаг вперед. Школа славится своими театральными постановками, а среди выпускников (как IGCSE, так и IB) немало тех, кто выбирает музыкальное и театральное направления. Основа же этого успеха закладывается еще в младших классах и в ходе дошкольного обучения по программе Early Years, где ученики начинают развивать музыкальные навыки на занятиях по вокалу и перкуссии в соответствии с педагогическими принципами Карла Орфа и Золтона Кодая.

В последние годы отдел музыкального образования BISP запустил в средних классах (для детей 12-14 лет) инновационную программу обучения в формате концертных коллективов, в которых участвует и развивает музыкальную грамотность каждый студент. На выбор школьникам предлагается весь спектр духовых и струнных инструментов. Такое обучение облегчает музыкальное развитие и коллективную работу как среди отдельных классов, так и среди возрастных групп. При этом демонстрируемый школьниками прогресс столь впечатляющий, что школа уже сформировала собственный внеклассный оркестр BISP Concert Band, в котором играют 40 самых талантливых учащихся средних классов, а в прошлом году BISP приняла Фестиваль духовых оркестров Федерации британских школ Азии (FOBISIA). Фестиваль был нацелен на школьников, осваивающих деревянные и медные духовые инструменты, и оказался настолько успешным, что школу попросили снова провести его в 2019/20 годах.

Сложно переоценить важность одновременного и сбалансированного развития учениками академических, спортивных и творческих навыков. Освоение музыкального инструмента, выступление в составе ансамбля, сольное пение и пение в хоре, танцы и актерская игра позволяют развивать умения и качества, которые затем можно будет применить в разных сферах взрослой жизни. В этом списке – психологическая устойчивость, терпение, креативность, умение работать в команде и концентрироваться, уверенность в себе.

Каждую неделю учащиеся начальной школы дают неформальный концерт, а около 150 школьников также ходят на частные уроки фортепиано, вокала, гитары (акустической, электрической и басовой), ударных, скрипки, флейты, саксофона, тромбона и баритона, чтобы затем сдать престижные британские экзамены ABRSM и Rock School в экзаменационном центре BISP.

В 18:30 воскресенья, 12 ноября, в школе состоится финальный концерт в рамках второго ежегодного Фестиваля оркестров продвинутого уровня FOBISIА. 120 музыкантов из семи азиатских школ под руководством профессионального дирижера Джонатана Манна представят увлекательную и актуальную музыкальную программу.

Днем ранее, 11 ноября, школа с удовольствием примет у себя российского флейтиста Максима Рубцова, который проведет мастер-класс и даст концерт в BISP. При этом оба мероприятия – и выступление Рубцова, и большой концерт – открыты для всех жителей Пхукета в рамках кампании школы по популяризации искусства в местном сообществе.

Наконец, в июне следующего года BISP Concert Band планирует визит в Гонконг по программе обмена с Discovery Bay International School и рассчитывает принять участие в концерте в Disney World!

Полетт Вилкинсон, глава отделения сценических искусств в British International School, Phuket.