Выжившему после аварии водителю предъявили обвинения в убийстве жены

Житель Пхукета и уроженец Нана по имени Банча Чайнан пришел в себя после серьезной дорожной аварии, в которую попал утром понедельника. К моменту, когда Банча очнулся, полиция уже установила, что непосредственно перед ДТП он убил свою супругу. Отрицать это мужчина не стал.

11 Октября 2018 09:07:52

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В беседе с The Phuket News капитан полиции Чалермсак Аксорнпейн из участка в Кату подтвердил, что 42-летний Банча Чайнан пришел в себя и смог пообщаться со следователями. Господин Чайнан не стал отрицать, что убил свою супругу Ватсану Дарлао, а авария произошла в тот момент, когда он в нестабильном эмоциональном состоянии находился за рулем после убийства (см. здесь).

«Банча заявил, что он был в смятении. Он направлялся из Кату в Патонг, но затем решил развернуть машину и поехать домой. Он заявил, что не пытался скрыться», – рассказал капитан Аксорнпейн.

В итоге автомобиль мужчины столкнулся с мотоциклом, а затем покинул пределы проезжей части и рухнул со склона холма.

В настоящий момент Банча Чайнан уже выписан из больницы. Мужчина заявил следователям, что забил супругу до смерти каменной ступкой. Поводом для убийства стала супружеская измена.