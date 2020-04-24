Вывозной рейс в Новосибирск вылетел с Пхукета

Российская Федерация организовала второй вывозной рейс с Пхукета для россиян, стремящихся покинуть Таиланд.

Новости Пхукета

24 Апреля 2020, 06:05 PM

Один вывозной борт S7 вылетел с Пхукете сегодня, еще один запланирован на послезавтра. Фото: Fedor Leukhin

Как сообщает Министерство транспорта РФ в Twitter, самолет авиакомпании S7 Airlines с 193 пассажирами на борту вылетел с Пхукета в Новосибирск в 12:30 дня по местному времени. Посадка ожидается в районе 20:00 (также по бангкокскому времени).

На борту рейса S7 5712, согласно данным Минтранса, находятся 146 взрослых и 42 ребенка и пять младенцев.

Также в канале в профильном канале Минкомсвязь в Telegram сегодня появился анонс еще одного рейае с Пхукета в Новосибирск, запланированного на утро 26 апреля. Как отмечает ведомство, воспользоваться им могут жители Новосибирской области, Республики Алтай, Томской и Кемеровской областей, Алтайского края, Омской области, Красноярского края.

«Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке www.gosuslugi.ru/395443/1. Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах», – говорится в сообщении.





