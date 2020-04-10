Вывозной рейс в Москву и Петербург вылетит с Пхукета 10 апреля

Посольство Российской Федерации в Таиланде сообщило о том, что 10 апреля с Пхукета должен отправиться первый вывозной рейс в Санкт-Петербург и Москву. Ожидаемое начало регистрации и вылета – 10:00 и 14:00 соответственно.

Новости Пхукета

10 Апреля 2020, 10:08 AM

Вывозной рейс Москву и Петербург вылетит с Пхукета 10 апреля. Фото: Посольство России в Таиланде