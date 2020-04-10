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Вывозной рейс в Москву и Петербург вылетит с Пхукета 10 апреля

Посольство Российской Федерации в Таиланде сообщило о том, что 10 апреля с Пхукета должен отправиться первый вывозной рейс в Санкт-Петербург и Москву. Ожидаемое начало регистрации и вылета – 10:00 и 14:00 соответственно.

Новости Пхукета

10 Апреля 2020, 10:08 AM
Вывозной рейс Москву и Петербург вылетит с Пхукета 10 апреля. Фото: Посольство России в Таиланде

Вывозной рейс Москву и Петербург вылетит с Пхукета 10 апреля. Фото: Посольство России в Таиланде

Вывозить россиян с Пхукета будут рейсом «Аэрофлота» SU275. Обычно данный рейс обслуживают лайнеры Airbus A330-300 с количеством посадочных мест порядка 300. На рейс попадут лишь россияне, заранее зарегистрировавшиеся через Госуслуги.

«Формирование списков на вывоз осуществляется Минкомсвязи России на основании сведений, поданных гражданами через портал Госуслуги», – напомнили в посольстве.

В целях сверки и подтверждения списка пассажиров данного рейса Минкомсвязь запустило чат в мессенджере Telegram: https://t.me/phyketrf_covid19.

«Генеральным консульством России в Пхукете подготовлено специальное письмо, которое можно распечатать (наиболее предпочтительный вариант) или загрузить на ваше мобильное устройство и при необходимости предъявлять властям по ходу вашего следования в аэропорт Пхукета», – добавило посольство.

Письмо доступно для скачивания по ссылке: https://bit.ly/2ViRJd3.

 

 

 

 

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