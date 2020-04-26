Запланированный на 26 апреля вывозной рейс с Пхукета в Новосибирск отложен на неопределенный срок, сообщает посольство РФ в Таиланде.

Новости Пхукета

26 Апреля 2020, 12:40 PM

В пятницу, 24 апреля, около 200 россиян благополучно покинули Пхукет. Но на следующий вывозной рейс в Новосибирск пассажиров не набралось. Фото: Phuket AoT

«Рейс S7 5712 Пхукет – Новосибирск 26 апреля 2020 года отложен на неопределенное время в связи с низкой заполняемостью рейса. Дополнительная информация будет опубликована позднее на сайте и в соцсетях посольства», – сообщила российская дипмиссия вечером субботы, 25 апреля.

В графике анонсированных вывозных рейсов из Бангкока изменений нет. Согласно сообщениям посольства, вечером 26 апреля должен быть выполнен рейс Бангкок – Южно-Сахалинск (авиакомпания «Аврора», рейс HZ 5489, вылет в 22:40), а 27 апреля – рейс Бангкок – Сургут (авиакомпания «Ютэйр», рейс UT 9035, вылет в 18:50).

Вылететь в Южно-Сахалинск смогут граждане России, которые проживают в Дальневосточном федеральном округе. Рейс в Сургут доступен для жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов.