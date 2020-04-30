Вывозной рейс с Пхукета в Москву и Санкт-Петербург запланирован на 1 мая

Авиакомпания «Аэрофлота» готовится осуществить очередной вывозной рейс с Пхукета в Москву и Санкт-Петербург.

Новости Пхукета

30 Апреля 2020, 01:28 PM

«Аэрофлот» готовится вывезти с Пхукета жителей Москвы, Петербурга и ряда расположенных неподалеку от двух столиц областей. Фото: Sergey Korovkin 84 / Wikimedia Commons

Как следует из сообщения в профильном канале Минкомсвязи в Telegram, рейс номер SU 275 должен покинуть Пхукет в 10:35 утра по местному времени. Покинуть остров самолетом этим рейсом смогут жители не только Москвы и Петербурга, но и ряда других регионов.

«Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях», – сообщает Минкомсвязь.



Рейс был анонсирован поздним вечером 29 апреля. Для вылета необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуги. Количество мест на борту ограничено.



«Если у вас был билет на рейс российской авиакомпании, и он не был сдан, то необходимо перед перелетом обратиться в авиакомпанию «Аэрофлот» с просьбой произвести взаимозачет. Перелет будет бесплатным при условии договоренностей о взаимозачете между авиакомпаниями. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе. Стоимость перелета 400 евро», – напоминает Минкомсвязь.

Как предупреждает посольство, для проезда в аэропорт пассажирам потребуется письмо генерального консульства России в Пхукете, которое будет опубликовано ближе к моменту вылета (формально запрет на перемещение между районами Пхукета пока еще не отменен).

Также посольство уже опубликовало отдельное письмо для тех, кто поедет в аэропорт из других провинций Таиланда. Письмо доступно на сайте посольства.

Напомним, что первый и пока единственный вывозной рейс с Пхукета в Москву и Петербург был организован 10 апреля. Посланный за россиянами лайнер Airbus A330-300 авиакомпании «Аэрофлот» вывез с острова 228 человек.

Вывоз иностранцев на родину осуществляются независимо от того, закрыт ли аэропорт для обычных рейсов или нет.