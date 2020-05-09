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Вывозной рейс из Бангкока в Петербург и Москву запланирован на 13 мая

Посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд анонсировало очередной вывозной рейс из Бангкока в Санкт-Петербург и Москву.

Новости Пхукета

9 Мая 2020, 08:27 AM
Новый вывозной рейс «Аэрофлота» запланирован на 13 мая. Фото: Sergey Korovkin 84 / Wikimedia Commons

Новый вывозной рейс «Аэрофлота» запланирован на 13 мая. Фото: Sergey Korovkin 84 / Wikimedia Commons

Как сообщило посольство на своей странице в Facebook, рейс SU 273 запланирован на 13 мая 2020 года. Осуществлять вывоз российских граждан из Таиланда будет авиакомпания «Аэрофлот». Ориентировочное время вылета из Бангкока – в 12:35 дня по местному времени.

«Обращаем внимание, что этот перелет возможен только для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областей, Республики Мордовия, Республики Карелия», – отметило посольство.

Регистрация на рейс осуществляется на портале Госуслуги. Также посольство уже подготовило официальные письма для беспрепятственного проезда пассажиров в бангкокский аэропорт Suvarnabhumi.

Согласно последней информации посольства, сейчас вывоза из Таиланда ожидают около 1,7 тыс. россиян.

 

 

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