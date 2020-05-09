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Вывозной рейс c Пхукета в Новосибирск и Владивосток ожидается 15 мая

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации анонсировало очередной вывозной рейс с Пхукета.

Новости Пхукета

9 Мая 2020, 09:06 AM
Предыдущий вывозной рейс с Пхукета был организован 2 мая. Остров покинули свыше 200 россиян. Фото: Phuket International Airport - HKT

Предыдущий вывозной рейс с Пхукета был организован 2 мая. Остров покинули свыше 200 россиян. Фото: Phuket International Airport - HKT

Как сообщается в Telegram-канале «Госуслуги: Пхукет – РФ» (официальный канал Минкомсвязи), вылет рейса по маршруту Пхукет – Новосибирск – Владивосток предварительно запланирован на 15 мая. Точное время вылета, номер рейса и выполняющая его авиакомпания пока неизвестны.

«Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Магаданской, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском, Алтайском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе», – указали официальные лица.

Регистрация на рейс осуществляется на портале Госуслуги. Количество мест на борту ограничено. Списки пассажиров будут формироваться на основании регистрации на Госуслугах.

Добавим, что согласно последним данным посольства, сейчас возможности вылететь из Таиланда ожидают около 1,7 тыс. россиян. При этом на следующую неделю запланированы два рейса – упомянутый выше рейс Пхукет – Новосибирск – Владивосток (15 мая) и рейс Бангкок – Санкт-Петербург – Москва (13 мая).

 

 

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