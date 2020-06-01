Вывозной рейс «Аэрофлота» забрал из Таиланда свыше 300 россиян

Авиакомпания «Аэрофлот» осуществила новый вывозной рейс из Таиланда.

Новости Пхукета

1 Июня 2020, 11:20 AM

В общей сложности 375 пассажиров покинули Таиланд вывозным рейсом. Фото: Посольство РФ в Таиланде

Самолет с россиянами покинул Бангкок в субботу, 30 мая, и отправился в Санкт-Петербург, а оттуда – в Москву. Как отметило посольство РФ в Таиланде, лайнер принял на борт 375 пассажиров, причем не только россиян.

«Слаженная работа министерств и ведомств, а также консульских сотрудников «на земле» позволила организовать перелет не только для граждан России, но и Казахстана, Белоруссии и даже одной гражданки Таиланда. Пассажиры были рады долгожданному возвращению домой. Вывозные рейсы продолжаются!» – сообщило посольство на своей странице в Facebook.

В отдельной публикации дипмиссия поблагодарила всех, кто ценит труд дипмиссии в нынешних условиях.

«Многим это может показаться неочевидным, но организация вывозных рейсов – непростая задача, требующая координации работы многих служб и ведомств как внутри одной страны, так и между странами. Согласование и получение разрешений на осуществление международных перелетов во время пандемии, в условиях жестких ограничений – настоящий вызов не только задействованным в сфере международных транспортных перевозок профессионалам, но и консульским работникам. Поэтому особенно приятно, когда люди, ради которых рабочие сутки растягиваются вдвое, а выходные проводятся в кабинетах и аэропортах, выражают свою искреннюю признательность», – заявило посольство.

Согласно данным дипмисии, с 1 апреля из Таиланда в Россию смогли улететь более 7,4 тыс. пассажиров. Следить за появлением новых рейсов можно через специальный канал в мессенджере Telegram. Для Пхукета имеется отдельный канал.