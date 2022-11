Выставки Бэнкси и Алекса Фейса одновременно проходят в Бангкоке

В тайской столице с конца октября продолжается выставка легендарного британского уличного художника Бэнкси (Banksy). А неделю назад в Бангкоке открылась и экспозиция работ местного мастера стрит-арта Алекса Фейса (Alex Face), которого зачастую именуют «тайским Бэнкси».

Новости Пхукета

Выставка работ загадочного британца The Art Of Banksy: Without Limits открылась 26 октября в Музее современного тайского искусства (Museum of Contemporary Thai Art, Moca Bangkok). Продолжаться она будет вплоть до 31 декабря.

Экспозиция включает оригинальные работы Бэкси, фотографии, скульптуры и многое другое – всего более 150 экспонатов. Также организаторы предлагают интересную мультимедийную составляющую в виде серии интервью, позволяющим взглянуть на работу Бэнкси изнутри.

Стоимость билетов – 250-510 бат. Купить можно через ZipEvent.

Также 5 ноября открылась выставка «тайского Бэнкси» по имени Патчарапон Тангрын (Alex Face). Экспозиция 20th Year Alex Face, посвященная началу второго десятилетия творчества Алекса, доступна в выставочном зале на Na Ranong Rd. вплоть до 18 декабря.

Среди прочего там можно увидеть разные облики легендарной Марди, самого известного персонажа Алекса, прототипом для которого послужила его собственная дочь.

Художник рисовал Марди и на Пхукете, причем одна из работ получилась особенно резонансной. Графити в историческом центре Пхукет-Тауна вызвало гнев властей, которые потребовали, чтобы Алекс уничтожил его. Автор превратил закрашивание девочки в отдельное художественное высказывание.

Стоимость билетов на выставку в Бангкоке – 250 бат. Купить можно через TicketMelon.