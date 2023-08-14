Выставка живописи открылась в Пхукет-Тауне

На Пхукете редко проходят большие выставки живописи, и причины тому банальны: сложно найти подходящую площадку, сложно собрать интересные работы, сложно организовать художников. И сложно ответить на вопрос: «А для кого это все?»
Впрочем, ко Дню Матери это сделать удалось – 12 августа на острове открылась экспозиция Phuket World Arts Creative City, которая будет доступна в течение всего августа.
На выставке собраны 150 полотен и около десятка скульптур, созданных мастерами из Таиланда, Сингапура, Китая, Вьетнама, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Японии, Непала, Франции и других стран.
Алфавитный список из нескольких десятков художников замыкает пхукетский мастер Ватчарин Роднит, но есть все основания полагать, что в организации мероприятия он сыграл далеко не последнюю роль. Собственно, его приглашение и стало для меня веским аргументом заинтересоваться выставкой в «Сала Прачаком», то есть Phuket Сommunity Hall на Narisson Rd.
Нынешняя выставка проходит не в торговом центре, а в неизвестном даже тайцам месте в Пхукет-Тауне, которое невольно хочется назвать провинциальным ДК по аналогии с Россией. С одной стороны, работы кхуна Ватчарина достойны большего. С другой, в этом ДК стоящий перед картиной посетитель не мешает двенадцати туристам выбирать изысканное парео, а ему самому не мешает голос из динамиков, рекламирующий скидки на трусы. Для кого-то это будет несомненным минусом, а другие оценят.
В одной из публикаций кхун Ватчарин назвал запуск выставки «открытием галереи искусств», и очень хочется, чтобы это действительно было так. Пхукет богат талантами, посещать мастерские художников – настоящее удовольствие, но нужна и постоянно функционирующая выставочная площадка, пусть даже в ДК. Арт-ивенты в отелях – отличный способ познакомить туристов с местным искусством и продать дюжину полотен, но в перерывах между разовыми мероприятиями картины тоже должны быть доступны.
Кхун Ватчарин намекнул, что сейчас организаторы выставки ищут куратора для будущей галереи. Впрочем, нужна еще одна составляющая – посетители. И здесь уже нам решать, чем кончится очередная попытка «культурной революции».
Карты Google знают Phuket Community Hall как Ayuntamiento de la ciudad de Phuket (да, с ошибкой и по-испански). Экспозиция доступна с 8:30 утра до 16:00 дня. Вход свободный. Посмотреть фотографии можно на странице Ватчарина Роднита.