Выставка живописи открылась в Пхукет-Тауне

Ко Дню Матери на Пхукете открылась выставка живописи Phuket World Arts Creative City, которая будет доступна в течение всего августа. Мероприятие проходит в Phuket Сommunity Hall, где собраны 150 полотен и около десятка скульптур, созданных мастерами из Таиланда, Сингапура, Китая, Вьетнама, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Японии, Непала, Франции и других стран. Если мы правильно поняли намеки Ватчарина Роднита на Facebook, то его план – превратить скромный Сommunity Hall в постоянно действующую галерею искусств на Пхукете. Такое место острову очень нужно, пусть даже и на базе «провинциального ДК», который и не все тайцы отыщут на карте.

Новости Пхукета

Выставка живописи и скульптуры проходит с 12 по 31 августа в Phuket Community Hall. Посетителей ждут полторы сотни работ в разных жанрах. Фото: Watcharin Rodnit

Выставка живописи и скульптуры проходит с 12 по 31 августа в Phuket Community Hall. Посетителей ждут полторы сотни работ в разных жанрах. Фото: Watcharin Rodnit

Выставка живописи и скульптуры проходит с 12 по 31 августа в Phuket Community Hall. Посетителей ждут полторы сотни работ в разных жанрах. Фото: Watcharin Rodnit

Выставка живописи и скульптуры проходит с 12 по 31 августа в Phuket Community Hall. Посетителей ждут полторы сотни работ в разных жанрах. Фото: Watcharin Rodnit

Выставка живописи и скульптуры проходит с 12 по 31 августа в Phuket Community Hall. Посетителей ждут полторы сотни работ в разных жанрах. Фото: PPAO

Выставка живописи и скульптуры проходит с 12 по 31 августа в Phuket Community Hall. Посетителей ждут полторы сотни работ в разных жанрах. Фото: PPAO

Выставка живописи и скульптуры проходит с 12 по 31 августа в Phuket Community Hall. Посетителей ждут полторы сотни работ в разных жанрах. Фото: PPAO

Выставка живописи и скульптуры проходит с 12 по 31 августа в Phuket Community Hall. Посетителей ждут полторы сотни работ в разных жанрах. Фото: Watcharin Rodnit

Выставка живописи и скульптуры проходит с 12 по 31 августа в Phuket Community Hall. Посетителей ждут полторы сотни работ в разных жанрах. Фото: PPAO

Выставка живописи и скульптуры проходит с 12 по 31 августа в Phuket Community Hall. Посетителей ждут полторы сотни работ в разных жанрах. Фото: Watcharin Rodnit

Выставка живописи и скульптуры проходит с 12 по 31 августа в Phuket Community Hall. Посетителей ждут полторы сотни работ в разных жанрах. Фото: Watcharin Rodnit

Выставка живописи и скульптуры проходит с 12 по 31 августа в Phuket Community Hall. Посетителей ждут полторы сотни работ в разных жанрах. Фото: PPAO

Выставка живописи и скульптуры проходит с 12 по 31 августа в Phuket Community Hall. Посетителей ждут полторы сотни работ в разных жанрах. Фото: PPAO

На Пхукете редко проходят большие выставки живописи, и причины тому банальны: сложно найти подходящую площадку, сложно собрать интересные работы, сложно организовать художников. И сложно ответить на вопрос: «А для кого это все?»

Впрочем, ко Дню Матери это сделать удалось – 12 августа на острове открылась экспозиция Phuket World Arts Creative City, которая будет доступна в течение всего августа.

На выставке собраны 150 полотен и около десятка скульптур, созданных мастерами из Таиланда, Сингапура, Китая, Вьетнама, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Японии, Непала, Франции и других стран.

Алфавитный список из нескольких десятков художников замыкает пхукетский мастер Ватчарин Роднит, но есть все основания полагать, что в организации мероприятия он сыграл далеко не последнюю роль. Собственно, его приглашение и стало для меня веским аргументом заинтересоваться выставкой в «Сала Прачаком», то есть Phuket Сommunity Hall на Narisson Rd.

Нынешняя выставка проходит не в торговом центре, а в неизвестном даже тайцам месте в Пхукет-Тауне, которое невольно хочется назвать провинциальным ДК по аналогии с Россией. С одной стороны, работы кхуна Ватчарина достойны большего. С другой, в этом ДК стоящий перед картиной посетитель не мешает двенадцати туристам выбирать изысканное парео, а ему самому не мешает голос из динамиков, рекламирующий скидки на трусы. Для кого-то это будет несомненным минусом, а другие оценят.

В одной из публикаций кхун Ватчарин назвал запуск выставки «открытием галереи искусств», и очень хочется, чтобы это действительно было так. Пхукет богат талантами, посещать мастерские художников – настоящее удовольствие, но нужна и постоянно функционирующая выставочная площадка, пусть даже в ДК. Арт-ивенты в отелях – отличный способ познакомить туристов с местным искусством и продать дюжину полотен, но в перерывах между разовыми мероприятиями картины тоже должны быть доступны.

Кхун Ватчарин намекнул, что сейчас организаторы выставки ищут куратора для будущей галереи. Впрочем, нужна еще одна составляющая – посетители. И здесь уже нам решать, чем кончится очередная попытка «культурной революции».

Карты Google знают Phuket Community Hall как Ayuntamiento de la ciudad de Phuket (да, с ошибкой и по-испански). Экспозиция доступна с 8:30 утра до 16:00 дня. Вход свободный. Посмотреть фотографии можно на странице Ватчарина Роднита.