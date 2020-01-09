Сегодня, 9 января, в Royal Phuket Marina открылась пятая ежегодная выставка Thailand Yacht Show.

Новости Пхукета

9 Января 2020, 06:00 PM

Выставка Thailand Yacht Show стартовала на Пхукете.

Чести перерезать ленточку на церемонии открытия мероприятия был удостоен губернатор провинции Пхакапхонг Тавипатана. Ленту поддерживал директор пхукетского офиса Минтуризма Джарун Кэумукдакун и его заместитель Джутхарат Нинкатди, гендиректор компании-организатора выставки Verventia Энди Трэдвелл, председатель Royal Phuket Marina Гулу Лалвани, директор пхукетского офиса Портового департамента Чарчет Тхонгрынг и директор Royal Phuket Marina Сарают Маллам.

«Thailand Yacht Show – это демонстрация всего, что Таиланд может предложить в сфере яхтинга и стильной жизни, а также всемирно известной культуры гостеприимства этой страны. Все мы здесь занимаемся продвижением Таиланда и Пхукета в качестве основного азиатского хаба для обеспеченных яхтенных туристов и яхтенной отрасли. Наш остров сейчас признан центром одной из самых красивых круизных акваторий мира, моря АСЕАН стоят рядом со Средиземноморьем и Карибами в плане наличия привлекательных туристических локаций, мест для дайвинга, пляже и тропических островов, которые ждут, когда их откроют для себя путешественники», – заявил на открытии шоу Энди Трэдвелл.

В свою очередь губернатор Тавипатана добавил, что Thailand Yacht Show приближает Пхукет к тому, чтобы стать предпочтительным зимним направлением для зарубежных поклонников яхтенного туризма.

«Шоу привлекает к Таиланду внимание всего мира, сочетая вместе все лучшее из мира яхтинга и стильной жизни, а также собирая крупнейшие и самые важные яхтенные бренды, демонстрирующие свою новейшую продукцию и реализуя бизнес-возможности на прекрасных берегах Пхукета. Все это транслируется в прямую и косвенную финансовую выгоду для местной экономики», – отметил губернатор Пхукета.

В этом году в рамках Thailand Yacht Show запланирован целый ряд яхтенных премьер, причем не только регионального, но и мирового уровня. В частности, Simpson Marin планирует презентовать три лодки от Custom Line, Riva и Riviera, никогда ранее не появлявшихся в азиатских водах.

Компания Boat Lagoon Yachting также запланировала одну премьеру. На выставке должен состояться дебют яхты Princess Y85, результата коллаборации Pinnafarina и Princess, ранее не показывавшегося в Таиланде. Также Boat Lagoon Yachting покажет новую особую версию Princess F62. Еще одной премьер станет демонстрация Jeanneau Cap Camarat10.5Wa.

Специалисты по многокорпусным судам Multihull Solutions выбрали Thailand Yacht Show в качестве площадки для сразу трех премьер. Гостей шоу ожидают мировые дебюты моторных катамаранов Stealth 36e и Indigo 53, а также азиатская премьера покорившего жюри престижных премий тримарана NEEL 51 и тайская премьера MY 40 от Fountaine Pajot Motor Yachts.

Поклонников итальянских люксовых яхт могут заинтересовать две совершенно новые модели от Azimut Yachts, а почитателей британских традиций – экспозиция Sunseeker.

Для гостей выставки 2020 года подготовлен и ряд сюпризов в плане развлечений и сопутствующих событий, таких как интерактивные демонстрации продукции, живая музыка, модные показы и широкий выбор предложений от ресторанов и баров, включая дебютирующий на шоу плавучий бар в сердце марины.