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Выставка Thailand Yacht Show стартовала на Пхукете

Сегодня, 9 января, в Royal Phuket Marina открылась пятая ежегодная выставка Thailand Yacht Show.

Новости Пхукета

9 Января 2020, 06:00 PM
Выставка Thailand Yacht Show стартовала на Пхукете.

Выставка Thailand Yacht Show стартовала на Пхукете.

Чести перерезать ленточку на церемонии открытия мероприятия был удостоен губернатор провинции Пхакапхонг Тавипатана. Ленту поддерживал директор пхукетского офиса Минтуризма Джарун Кэумукдакун и его заместитель Джутхарат Нинкатди, гендиректор компании-организатора выставки Verventia Энди Трэдвелл, председатель Royal Phuket Marina Гулу Лалвани, директор пхукетского офиса Портового департамента Чарчет Тхонгрынг и директор Royal Phuket Marina Сарают Маллам.

«Thailand Yacht Show – это демонстрация всего, что Таиланд может предложить в сфере яхтинга и стильной жизни, а также всемирно известной культуры гостеприимства этой страны. Все мы здесь занимаемся продвижением Таиланда и Пхукета в качестве основного азиатского хаба для обеспеченных яхтенных туристов и яхтенной отрасли. Наш остров сейчас признан центром одной из самых красивых круизных акваторий мира, моря АСЕАН стоят рядом со Средиземноморьем и Карибами в плане наличия привлекательных туристических локаций, мест для дайвинга, пляже и тропических островов, которые ждут, когда их откроют для себя путешественники», – заявил на открытии шоу Энди Трэдвелл.

В свою очередь губернатор Тавипатана добавил, что Thailand Yacht Show приближает Пхукет к тому, чтобы стать предпочтительным зимним направлением для зарубежных поклонников яхтенного туризма.

«Шоу привлекает к Таиланду внимание всего мира, сочетая вместе все лучшее из мира яхтинга и стильной жизни, а также собирая крупнейшие и самые важные яхтенные бренды, демонстрирующие свою новейшую продукцию и реализуя бизнес-возможности на прекрасных берегах Пхукета. Все это транслируется в прямую и косвенную финансовую выгоду для местной экономики», – отметил губернатор Пхукета.

В этом году в рамках Thailand Yacht Show запланирован целый ряд яхтенных премьер, причем не только регионального, но и мирового уровня. В частности, Simpson Marin планирует презентовать три лодки от Custom Line, Riva и Riviera, никогда ранее не появлявшихся в азиатских водах.

Компания Boat Lagoon Yachting также запланировала одну премьеру. На выставке должен состояться дебют яхты Princess Y85, результата коллаборации Pinnafarina и Princess, ранее не показывавшегося в Таиланде. Также Boat Lagoon Yachting покажет новую особую версию Princess F62. Еще одной премьер станет демонстрация Jeanneau Cap Camarat10.5Wa.

Специалисты по многокорпусным судам Multihull Solutions выбрали Thailand Yacht Show в качестве площадки для сразу трех премьер. Гостей шоу ожидают мировые дебюты моторных катамаранов Stealth 36e и Indigo 53, а также азиатская премьера покорившего жюри престижных премий тримарана NEEL 51 и тайская премьера MY 40 от Fountaine Pajot Motor Yachts.

Поклонников итальянских люксовых яхт могут заинтересовать две совершенно новые модели от Azimut Yachts, а почитателей британских традиций – экспозиция Sunseeker.

Для гостей выставки 2020 года подготовлен и ряд сюпризов в плане развлечений и сопутствующих событий, таких как интерактивные демонстрации продукции, живая музыка, модные показы и широкий выбор предложений от ресторанов и баров, включая дебютирующий на шоу плавучий бар в сердце марины.

 

 

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