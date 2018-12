Выставка Living in Phuket пройдет на острове в третий раз 1 декабря UFE Phuket, Trocadelyo Group и Bangkok Hospital объединяют усилия для проведения очередной выставки Living in Phuket, которая пройдет на острове в субботу, 1 декабря. Новости Пхукета 29 Ноября 2018 11:13:52 Нынешний год – уже третий для Living in Phuket и двадцатый для ее родительского меропрития в Бангкоке. Цель выставки – помочь пхукетским экспатам и членам их семей наладить контакты с поставщиками услуг, которые могут сделать жизнь на острове проще. Выставка собирает на одной площадке множество ключевых организаций и объединений островного сообщества, упрощая поиск необходимой экспатам поддержки, которую иначе пришлось бы по крупицам собирать по всему острову. Задача мероприятия – презентовать новичкам доступный на острове спектр социальных и волонтерских возможностей, услуги в сферах туризма, гостеприимства, образования, лайфстайла и многого другого. Living in Phuket представляет собой бесценный источник информации для экспатов. Где проходит выставка? Выставка пройдет в конференц-зале Короля Карла Густава на первом этаже международной больницы Bangkok Hospital Phuket в субботу, 1 декабря. Гостей ждет не только возможность наладить полезные контакты, но и насладиться культурно-развлекательной программой. И это совершенно бесплатно! Регистрация гостей проходит в лобби. После прохождения регистрации гости получают паспорт посетителя с картой подготовленной организаторами экспозиции. Приглашаем всех интересующихся расширить свои знания о Пхукете и хорошо провести время. День будет наполнен сюрпризами и шоу. Ниже вы найдете список некоторых участников выставок прошлых лет и нынешнего мероприятия: Sunshine Village Koh Sireh, Soi Dog Foundation, Asia Africa Foundation, Good Shepherd Phuket, UFE French Union, Swiss Society, Central Festival, Royal Phuket Marina, Education, Tanyapura, BCIS, BIS, WeConnect Events & Modelling, Sophisticated Me (Fashion House), Thailand Pool Tables, Perfect Balance, Kapsiko, Alpha Health Club, Yamaha Music, Hash House Harrier, Danse Academy, Yoga School, Latino Danse, Ice Arena, Thai Boxing, Siam Niramit, All4Diving, Bangkok Hospital (esthetic), Bangkok Hospital (eyes), Bangkok Hospital (dentist), Bangkok Hospital (check-up), Atsumi Healing, Oriental Spa, Pa Organic Phuket, Phuket Let’s Go, Singapore Airlines, Trocadelyo Group, Law Office of Ake & Associates, Poe Ma Assurances, Abyss Phuket, Desjoyaux, Magic Planet Pet, Ixina Kitchen, Indo Construction, Mc Nels Movers, The Phuket News, The Phuket Guide, Lattitudes Magazine, Bon Café, Group GRP (Catch / Twin Palms), Kenny Rogers, Nommy Frozen Yoghurt, Icekating Restaurant, Costa, Monkey Diva, Bangkok Hospital Drinks, Pluto Gelato Ice Cream, The Coffee Club, Melki.BIZ, Feliiz.