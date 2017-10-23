Выставка Living in Phuket 2017
Дата/Время начала:
25 Ноября 2017 09:00:00
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25 Ноября 2017 18:00:00
Второй год подряд (и 19-й для аналогичного проекта в Бангкоке) выставка Living in Phuket соберет экспатов и членов их семей, чтобы познакомить с доступными на острове услугами, облегчающими жизнь на Пхукете. Цель мероприятия – представить новым жителям острова имеющиеся социальные возможности, волонтерские проекты, различные организации, предлагаемые на Пхукете услуги в сфере гостеприимства, путешествий, образования и стильной жизни, а также многое другое. Мероприятие пройдет в конференц-зале Короля Карла Густава на первом этаже Bangkok Hospital Phuket с 9:00 до 18:00.
Участие для посетителей совершенно бесплатно.
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