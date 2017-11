Выставка Living in Phuket 2017 Дата/Время начала: 25 Ноября 2017 09:00:00 - 25 Ноября 2017 18:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Второй год подряд (и 19-й для аналогичного проекта в Бангкоке) выставка Living in Phuket соберет экспатов и членов их семей, чтобы познакомить с доступными на острове услугами, облегчающими жизнь на Пхукете. Цель мероприятия – представить новым жителям острова имеющиеся социальные возможности, волонтерские проекты, различные организации, предлагаемые на Пхукете услуги в сфере гостеприимства, путешествий, образования и стильной жизни, а также многое другое. Мероприятие пройдет в конференц-зале Короля Карла Густава на первом этаже Bangkok Hospital Phuket с 9:00 до 18:00. Участие для посетителей совершенно бесплатно. Регистрируйтесь сейчас на livinginphuket.org. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Living in Phuket Адрес : Bangkok Hospital Phuket - зал Короля Карла Густава на 1 этаже Веб-сайт : http://livinginphuket.org Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт