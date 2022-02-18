Выставка картин Билла Бенсли в Бангкоке

В тайской индустрии гостеприимства едва ли найдутся люди, которым ничего не говорит имя Билла Бенсли. Но немногие знают, что известный архитектор и дизайнер занимается еще и живописью. Ворада Элстоу из Bangkok Post поговорила с господином Бенсли о его малоизвестном амплуа и первой выставке картин. «Новости Пхукета» приводят перевод этого материала.

Bangkok Post

Билл Бенсли – человек многих талантов, известный и как архитектор, и как ландшафтный дизайнер, и как дизайнер интерьеров. Теперь же он вполне официально добавил в свой репертуар и искусство живописи, страсть к которой в определенный момент обнаружил в себе. Вылилась же эта страсть в выставку Love-Camp-Explore-Dreams («Любовь-Лагерь-Исследование-Мечты»), которая проходит в столичном лайфстайл-центре River City Bangkok до конца февраля. Экспозиция включает 150 работ, созданных Биллом Бенсли за последние три года. Говоря о своем творчестве, художник пользуется термином «искусство аутсайдера». Но опытный взгляд сразу почувствует в его картинах влияние фовизма, отметит рвущиеся с полотен насыщенные цвета, оценит изящные формы и тонкую иронию, которые Билл Бенсли успешно передает любыми инструментами: от акварели до техники коллажа.

Перед тем как заняться архитектурой и интерьерами, Бенсли работал в сфере ландшафтного дизайна, так что его прочная связь с матерью-землей не удивительна. Шесть лет назад он купил участок в Кардамоновых горах (также известных как Кравань) в Камбодже просто для того, чтобы спасти тамошние леса от вырубки и браконьерства. Бенсли начал сотрудничать с Альянсом дикой природы (Wildlife Alliance), который занимается патрулированием лесов и защитой их от браконьеров и нелегальных лесорубов. Эту непростую работу финансирует комплекс Билла Бенсли Shinta Mani Wild – люксовый лагерь-курорт в самом сердце Кардамоновых лесов. Лагерь был задуман как место, где гости смогут проникнуться «люксовым духом природы» в атмосфере уникального приключения на природе. Впрочем, сам Билл Бенсли говорит, что его люксовый лагерь – «почти некомфортабельный». Как бы то ни было, живопись Бенсли также служит цели финансирования Альянса дикой природы (вся выручка от продаж работ передается фонду). Мы же поговорили с архитектором и художником о его живописи, последней выставке и о том, что и как влияет на него и его творчество.

Какой месседж вы посылаете людям экспозицией Love-Camp-Explore-Dreams?

Я думаю, основной месседж в том, что мировые ресурсы истощаются очень быстро. И я хочу хотя бы в очень малой мере повернуть этот процесс вспять тем, что все сборы от выставки пойдут на сохранение Кардамоновых лесов, которые пожираются очень, очень быстро в Камбодже. Я говорю о любви к естественному природному окружению.

Что вы имеете в виду под словами «искусство аутсайдера»?

Искусство аутсайдера – это работы человека, который никогда искусству не учился. Я никогда не ходил в школу живописи, не брал никаких уроков. Я в каком-то смысле освоил все сам, поэтому хочу сразу сказать всем, что да, я самоучка, не стоит ожидать от моих работ рафинированности, не стоит ожидать слишком многого. Мое искусство – это нечто от сердца. Не обязательно из книг.

Как более 30 лет жизни в Таиланде повлияли на ваше творчество?

Я живу в Таиланде с 1984 года, но рисовать начал только три года назад. Как вы видите, в моих полотнах много влияния тайских людей, как и в моей компании, где работают лишь три фаранга и сразу 128 человек из Азии. Я женат и мой супруг [специалист-садовод Джирачай Рентхонг] – таец. Я женат на нем уже 35 лет, так что я живу и дышу тайской культурой.

Как бы вы охарактеризовали каждую из четырех глав экспозиции: любовь, лагерь, исследование, мечты?

Любовь. Я бы сказал, что это то, что я чувствую к людям всего мира. Есть чернейшие из черных, но я рисовал и белейших из белых, потому что я считаю, что по цвету можно сортировать только грязное белье. Это чувство очень сильно во мне. Я ненавижу расизм и люблю тайцев за то, в основном, что к расизму они слепы, этой проблемы здесь нет. Тайцы – любящий народ, и это относятся к людям любого цвета кожи. Именно поэтому я написал картину «Пак Клонг Талад».

Лагерь. Что ж, это ведь очевидно, да? Поскольку многие из моих друзей геи, лесбиянки и так далее... Поскольку я сам гей, то могу подтрунивать над собой, могу подтрунивать над геями, мне это разрешено. Я могу сказать, что вот, дескать, этот парень слишком гейский, и по-доброму посмеяться над этим. И так далее. Тайцы, кстати, очень толерантно относятся к ЛГБТ-сообществу.

Исследование. Это обо всех тех местах, где я бывал, и о тех историях, которые там слушал. Я обнаружил, что глубоко разговариваю с людьми и хочу передать этот опыт в картинах, а не просто нарисовать красивый портрет кого-то красивого. Когда я путешествую, я пытаюсь впитать некий новый опыт.

И мечты. Я архитектор, я создаю отели. Самая важная вещь в этом день – не учиться делать что-то конкретное, а учиться свободно мечтать. Мечтать о новых идеях, которые выведут твое ремесло на новый уровень. Нужно уметь мечтать. Так что все картины этой экспозиции – материальное выражение мечты.

Вы не получили профессионального художественного образования. Какой совет с этой перспективы вы можете дать начинающим нетрадиционным художникам?

Я пишу для себя и мне ******* [все равно], что кто-то другой там себе думает. Я полагаю, что это весьма важно. И не менее важно выражать себя и маленькие идиосинкразии внутри себя, маленькие вещи, которые ты по-настоящему любишь. Давать им выход в своем творчестве.

Можете ли вы сравнить свой опыт работы над отелями и другими подобными объектами с опытом в живописи?

Архитектору отелей очень важно постоянно порождать новые идеи, потому что никто не нанимает архитектора, чтобы он построил что-то такое же, как его предыдущий только что завершенный отель. Мой девиз – «Лебих гила, лебих баик», что с индонезийского языка переводится как «чем безумней, тем лучше». Это мой девиз на протяжении последних 40 лет. Со мной работают 130 человек, и моя задача – подталкивать их всех к тому, чтобы они думали шире, выходили в мыслях за пределы того, что только что сделали на предыдущем проекте. Это отношение привело меня в живопись. В частности, именно поэтому я не хочу работать в одном стиле, именно поэтому я делаю меланж разных вещей. Я не хочу, чтобы перед следующей выставкой люди говорили: «Я знаю, чего ожидать. Это будет шоу Билла Бенсли, так что оно будет красочное и гейское». Я архитектор и не хочу, чтобы кто-то ждал от меня чего-то конкретного.

Ворада Элстоу

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