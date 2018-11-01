Выставка Architect & Hotelex откроется на Пхукете 28 ноября

Ведущая в андаманском регионе отраслевая выставка строительных технологий и решений для отелей Architect & Hotelex, демонстрирующая на одной площадке все, что может понадобиться строителю и отельеру, в 18-й раз пройдет на Пхукете.

Партнерский материал

2 Ноября 2018, 03:00 PM

Фото: www.pic-phuket.com

Мероприятия состоится Novotel Phuket Phokeethra с 28 ноября по 1 декабря и соберет более 100 компаний-производителей и экспортеров, которые представят более 500 образцов продукции.

«В этом году у нас будут представлены все типы строительных материалов, бассейны, трубы, покрытия для всех поверхностей от пола до крыши, а также прорывные технологические решения и решения в области интерьерного дизайна и ухода за зданиями», – говорит Тханет Тривут из компании PIC Phuket, организующей ежегодную выставку.

Как и прежде, особый акцент будет сделан на высокотехнологичных решениях, в частности, технологиях «умного дома», подходящих как для применения профессионалами, так и лицами, строящими виллу для себя. Кроме того, пхукетская компания IT Guru планирует продемонстрировать на выставке систему «умный город», разработанную совместно с 3BB, ToT и CAT Telecom.

Как поясняет господин Тривут, прицел на высокие технологии полностью соответствует концепции правительства по цифровизации как национальной экономики, так и отдельно Пхукета, объявленного одним из двух первых «умных городов» в стране.

Свое участие в выставке Architect & Hotelex уже подтвердили такие компании, как JD Pool (бассейны), Summer Solution (пластиковые трубы и другая продукция), Artico (домашние лифты), Menam Stainless Grating (декоративные элементы из нержавеющей стали), S.K.Telecom (системы охраны и сигнализации), Bathroom Desing (оборудование для ванных), Blu-Gas (газовое оборудование), SRPE Group (трубы, резервуары), K.S. Wood (дерево), Asahi-Thai Alloy (водоснабжение, счетчики воды и электричества).

Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте www.pic-phuket.com/architect.