Вышло в свет третье издание гида Michelin по Таиланду

Колумнист The Phuket News Крис Уотсон посетил церемонию презентации ресторанного гида Michelin Guide Thailand 2020 и готов поделиться гастрономическими новостями.

Крис Уотсон

1 Декабря 2019, 12:00 PM

Фото: Varuth Hirunyatheb

Партнерство Туристического управления Таиланда с ресторанным гидом Michelin продолжается, и в середине ноября свет увидело уже третье издание путеводителя по лучшим ресторанам Королевства. Michelin Guide Thailand 2020 был презентован 12 ноября на торжественном вечере в Bangkok Marriott Hotel The Surawongse.

Первый гид Michelin по Таиланду, увидевший свет в позапрошлом году, был посвящен исключительно столице, во втором издании появились обзоры провинций Пхукет и Пханг-Нга, а третье интриговало рестораторов, шеф-поваров и любителей хорошей кухни появлением в нем секции, посвященной кулинарной сцене Чианг-Мая. Центральной же темой года стала экологическая ответственность (Michelin призывает рестораны к безотходному производству).

Дебют Чианг-Мая

Дебют северной столицы в Michelin Guide Thailand в определенной мере омрачил тот факт, что ни один из ресторанов этой провинции не удостоился звезды, хотя отметки Michelin Plate и Bib Gourmand получило достаточно заведений, чтобы гурманам из числа туристов и местных жителей было чем занять себя в ожидании первого звездного ресторана Чианг-Мая.

Все потенциальные претенденты на звезду – Blackitch Artisan Kitchen, Oxygen Dining Room при отеле X2, David’s Kitchen и Khao при Four Seasons получили отметку Michelin Plate, смысл которой в гиде Michelin расшифровывается как «Хорошая кулинария, свежие ингредиенты, умело приготовленные блюда – просто хорошая еда».

Другие попавшие в гид рестораны Чианг-Мая получили отметку Bib Gourmand, значение которой расшифровывается как «Выбор инспектора по соотношению качества и цены. Рестораны, предлагающие качественную еду за 1000 бат и меньше».

Надо отметить, что многие лидеры гастрономической сцены Таиланда предполагали подобный исход для Чианг-Мая, поэтому в ходе церемонии 12 ноября основное внимание было приковано не к новому региону, а к раздаче или отзыву звезд в Бангкоке и на Пхукете.

Новые звезды

Отзывов звезд в итоге не было, кроме двух заранее известных случаев, связанных непосредственно с закрытием самих ресторанов. Речь идет о прекративших работу в этом году Gaggan и L’Atelier de Joel Robuchon. Новый Gaggan 2.0 открылся слишком поздно, чтобы попасть в гид на 2020 год.

При этом, пусть Michelin и славится консерватизмом в выдаче и отзыве звезд, вопрос о том, почему за три года ни один из тайских ресторанов не понижался в рейтинге, был у всех на устах. Неужели все наши звездные рестораны действительно поддерживают требуемый высочайший уровень качества?

Новые же звезды в этом году выданы были. По одной звезде («Высококачественная кухня, достойная того, чтобы сделать остановку!») получили Table 38 с ностальгическим дегустационным меню для десяти счастливчиков в каждый вечер и ресторан 80/20, специализирующийся на инновационной тайской кухне. Оба заведения располагаются в Бангкоке, первым руководит шеф-повар Энди Янг, ранее уже завоевавший звезду в Нью-Йорке, а вторым – дуэт шеф-поваров с именами Джо и Саки. При этом их награждение сюрпризом не стало, поскольку заранее было известно, что именно они будут готовить на гала-ужине 12 ноября.

Сюрпризы, впрочем, также имелись. Так ресторан Chef’s Table в Lebua State Tower, которым руководит завоевавший три звезды в Гонконге шеф Винсент Тьерри, получил лишь одну звезду, тогда как многие ожидали две. Также неожиданно повышен с Bib Gourmand до звезды был Khao in Ekkamai, возглавляемый шефом Мукурой.

Главным же событием вечера стало присвоением двух звезд («Великолепная кухня, ради посещения такого места стоит отклониться от маршрута») ресторанам R Haan и Sorn. В первом из них правит бал победитель конкурса Iron Chef повар Чумпхон, поющий гастрономический гимн Королевской и аутентичной региональной тайской кухня. Во втором на кухне царствует шеф Айс, удивляющий гостей блюда в стиле южного Таиланда. Без сомнения, R Haan и Sorn – достойное пополнение для клуба двухзвездных ресторанов, в который сейчас входят Le Normandie (шеф Арно Дунанд), Mezzaluna (шеф Риюки Кавасаки) и Suhring (шефы Маттиас и Томас Сухринги). Все они сохранили свой высокий рейтинг.

Единственный на Пхукете

Можно смело сказать, что тайская кухня наконец-то завоевала достойное признание на мировой арене, и обилие новых Michelin Plate и Bib Gourmand в Бангкоке и на Пхукете – наглядное тому подтверждение. Впрочем, непосредственно на нашем острове единственным обладателем звезды Michelin остается ресторан PRU, прославляющий гастрономическое направление «с фермы на стол». Заведение шефа Джимми Опхорста получило звезду год назад и сохранило статус в новой версии ресторанного гида Michelin.

К началу этого сезона ресторан освежил интерьер, а Джимми обновил меню, в основе которого, как и прежде, лежат местные ингредиенты – выращенные на собственной ферме PRU или закупленные у локальных поставщиков. Новинки в меню – рыба с бамбуком и плодами кислицы, коралловый групер с цветной капустой и божественный десерт из кокоса и сладкой моркови (яркое свидетельство любви Джимми Опхорста к овощам). Будущее PRU, надо признать, выглядит прекрасным.

Чего же нам ожидать в следующем издании гида? Обязательно, я полагаю, будет добавлен еще один новый регион, будь то Самуи или Хуа-Хин. И также я искренне надеюсь на появление в гиде первого тайского ресторана с тремя звездами Michelin, что расшифровывается как «Исключительная кухня, заведение достойно целенаправленного путешествия».

В целом по итогам гала-вечера 12 ноября можно сказать, что мир определенно открывает для себя тайскую кухню, узнавая и отмечая ее разнообразие, качество и удивляющие сочетания вкусов, ароматов и текстур, придаваемых блюдам уникальными тайскими продуктами. И петь гимн наследию тайской кулинарии мы можем еще долго.

Мои искренние поздравления все получателям наград!

Крис Уотсон – бывший инспектор Michelin и профессионал индустрии гостеприимства с 30-летним опытом работы в Азии и на Ближнем Востоке. Крис живет на Пхукете и ведет регулярную гастрономическую колонку в The Phuket News и «Новостях Пхукета». В ближайших номерах газеты мы отдельно расскажем о некоторых из мест, упомянутых в Michelin Guide Thailand 2020, с особым вниманием к неизвестным широкой публике заведениям.