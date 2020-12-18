Вышел новый гид «Мишлен» по Таиланду

Туристическое управления Таиланда (ТАТ), являющегося партнером «Мишлен» в стране, отметило, что приветствует выход нового путеводителя.
«Я верю, что гастрономический сектор является и будет ключом к восстановлению отрасли после пандемии COVID-19. Публика теперь больше знает об аутентичной и инновационной тайской кухне, а тайские повара сейчас идут вровень с зарубежными коллегами. Гид «Мишлен» позволил нам рассказать об этом в глобальном масштабе, равно как и оставаться в списке мест, которые первыми приходят на ум зарубежным путешественникам», – заявил заместитель главы ТАТ по маркетинговым коммуникация Танет Петсуван.
Также, по мнению ТАТ, гид «Мишлен» стимулирует тайских рестораторов прикладывать все больше усилий для внедрения глобальных стандартов кулинарной безопасности и гигиены, что актуально для восстановления туризма после пандемии.
В четвертом издании The Michelin Guide: Bangkok, Chiang Mai, Phuket & Phang Nga представлены 299 ресторанов и кафе, включая шесть заведений с двумя звездами, 22 заведения с одной звездой, 106 мест с отметкой Bib Gourmand и 165 мест с рейтингом Michelin Plate.
География гида включает Бангкок, Чианг-Май, Пхукет и Пханг-Нга, причем ТАТ планирует добавить новые регионы в 2021 году в рамках пятилетнего соглашения с «Мишлен».
Ресторан современной французской кухни Chef’s Table стал единственным заведением в четвертом издании гида, повышенным с уровня одной звезды до двух. Еще пять ресторанов сохранили свои две звезды, благодаря чему общее число заведений этой категории выросло до шести.
Обладатели двух звезд:
- Chef’s Table
- Le Normandie
- Mezzaluna
- R-Haan
- Sorn
- Sühring
В разделе ресторанов с одной звездой появились два новых заведения: Blue by Alain Ducasse (ресторан современной французской кухни под руководством прославленного шефа) и Cadence by Dan Bark (инновационный ресторан, сочетающий азиатскую и западную кухни).
Также одной звезды был удостоен повышенный с уровня Michelin Plate суши-бар Sushi Masato, подающий еду в формате омакасе. Еще 19 заведение сохранили свои звезды. Таким образом ресторанов с одной звездой теперь 22.
Обладатели одной звезды:
- 80/20
- Blue by Alain Ducasse
- Bo.Lan
- Cadence by Dan Bark
- Canvas
- Chim by Siam Wisdom
- Elements
- Ginza Sushi Ichi
- J’aime by Jean-Michel Lorain
- Jay Fai
- Khao (Ekkamai)
- Le Du
- Methavalai Sorndaeng
- Nahm
- Paste
- Saawaan
- Saneh Jaan
- Savelberg
- Sra Bua by Kiin Kiin
- Suan Thip
- Sushi Masato
- Pru
В разделе Bib Gourmand появилось 21 новое имя (четыре ресторана были повышены до этого уровня, остальные ранее в гиде не фигурировали. Среди обладателей отметки Michelin Plate появилось 32 новых ресторана.
Издатели гида также вручили дебютные награды в трех новых номинациях: зеленая звезда, молодой шеф и награда за сервис. Зеленую звезду за экологичный и ответственный подход получил пхукетский ресторан PRU, готовящий блюда из ингредиентов с собственной фермы или от местных поставщиков. Таким образом у шефа Джимми Опхорста теперь есть одна классическая звезда и одна зеленая.
Молодым шефом года был назван Суджира «Аом» Понгморн из Saawaan, издатели гида отметили его исключительный талант и потенциал. Награду за впечатляющий уровень сервиса получили Гийом Баррэ и его команда из Chef’s Table.