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Вышел новый гид «Мишлен» по Таиланду

В среду, 16 декабря, увидел свет новый гид «Мишлен» по Таиланду. В общей сложности в справочнике описаны 299 ресторанов, кафе и других заведений общепита. 28 мест имеют заветные звезды «Мишлен», включая пхукетский ресторан PRU.

Новости Пхукета

18 Декабря 2020, 01:24 PM
Заветные звезды теперь имеют 28 ресторанов Таиланда. Фото: ТАТ

Заветные звезды теперь имеют 28 ресторанов Таиланда. Фото: ТАТ

Туристическое управления Таиланда (ТАТ), являющегося партнером «Мишлен» в стране, отметило, что приветствует выход нового путеводителя.

«Я верю, что гастрономический сектор является и будет ключом к восстановлению отрасли после пандемии COVID-19. Публика теперь больше знает об аутентичной и инновационной тайской кухне, а тайские повара сейчас идут вровень с зарубежными коллегами. Гид «Мишлен» позволил нам рассказать об этом в глобальном масштабе, равно как и оставаться в списке мест, которые первыми приходят на ум зарубежным путешественникам», – заявил заместитель главы ТАТ по маркетинговым коммуникация Танет Петсуван.

Также, по мнению ТАТ, гид «Мишлен» стимулирует тайских рестораторов прикладывать все больше усилий для внедрения глобальных стандартов кулинарной безопасности и гигиены, что актуально для восстановления туризма после пандемии.

В четвертом издании The Michelin Guide: Bangkok, Chiang Mai, Phuket & Phang Nga представлены 299 ресторанов и кафе, включая шесть заведений с двумя звездами, 22 заведения с одной звездой, 106 мест с отметкой Bib Gourmand и 165 мест с рейтингом Michelin Plate.

География гида включает Бангкок, Чианг-Май, Пхукет и Пханг-Нга, причем ТАТ планирует добавить новые регионы в 2021 году в рамках пятилетнего соглашения с «Мишлен».

Ресторан современной французской кухни Chef’s Table стал единственным заведением в четвертом издании гида, повышенным с уровня одной звезды до двух. Еще пять ресторанов сохранили свои две звезды, благодаря чему общее число заведений этой категории выросло до шести.

Обладатели двух звезд:

- Chef’s Table
- Le Normandie
- Mezzaluna
- R-Haan
- Sorn
- Sühring

В разделе ресторанов с одной звездой появились два новых заведения: Blue by Alain Ducasse (ресторан современной французской кухни под руководством прославленного шефа) и Cadence by Dan Bark (инновационный ресторан, сочетающий азиатскую и западную кухни).

Также одной звезды был удостоен повышенный с уровня Michelin Plate суши-бар Sushi Masato, подающий еду в формате омакасе. Еще 19 заведение сохранили свои звезды. Таким образом ресторанов с одной звездой теперь 22.

Обладатели одной звезды:

- 80/20
- Blue by Alain Ducasse
- Bo.Lan
- Cadence by Dan Bark
- Canvas
- Chim by Siam Wisdom
- Elements
- Ginza Sushi Ichi
- J’aime by Jean-Michel Lorain
- Jay Fai
- Khao (Ekkamai)
- Le Du
- Methavalai Sorndaeng
- Nahm
- Paste
- Saawaan
- Saneh Jaan
- Savelberg
- Sra Bua by Kiin Kiin
- Suan Thip
- Sushi Masato
- Pru

В разделе Bib Gourmand появилось 21 новое имя (четыре ресторана были повышены до этого уровня, остальные ранее в гиде не фигурировали. Среди обладателей отметки Michelin Plate появилось 32 новых ресторана.

Издатели гида также вручили дебютные награды в трех новых номинациях: зеленая звезда, молодой шеф и награда за сервис. Зеленую звезду за экологичный и ответственный подход получил пхукетский ресторан PRU, готовящий блюда из ингредиентов с собственной фермы или от местных поставщиков. Таким образом у шефа Джимми Опхорста теперь есть одна классическая звезда и одна зеленая.

Молодым шефом года был назван Суджира «Аом» Понгморн из Saawaan, издатели гида отметили его исключительный талант и потенциал. Награду за впечатляющий уровень сервиса получили Гийом Баррэ и его команда из Chef’s Table.

 

 

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